El técnico del Chelsea, Liam Rosenior, advirtió a su equipo que futuras exhibiciones de indisciplina darán lugar a períodos fuera del once inicial.

Las recientes tarjetas rojas para Wesley Fofana y Pedro Neto, ambas totalmente evitables, contribuyeron a una reputación no deseada para el Chelsea como un equipo con graves problemas disciplinarios : los Blues ahora tienen nueve tarjetas rojas en todas las competiciones esta temporada, sin incluir la expulsión del ex entrenador Enzo Maresca.

“Tiene que mejorar”, enfatizó Rosenior con severidad. “Mi trabajo es crear una cultura de responsabilidad donde, si cometes un error, no pasa nada, te responsabilizas y te aseguras de que no vuelva a suceder. Pero tienes que rendir cuentas por el error original. Si me equivoco al elegir al equipo o si me equivoco en algo, mi trabajo es rendir cuentas. Y lo mismo ocurre con mis jugadores en ese momento”.

Pedro se ha disculpado con el grupo. Lo extrañamos el miércoles. Solo necesito ver una mejora en el comportamiento. No se trata solo de Pedro. Hemos recibido amonestaciones, gente que ha hablado de disenso. Hemos recibido amonestaciones innecesarias por faltas. Si queremos mejorar y llegar a donde queremos, tenemos que tomar medidas conscientes ahora para asegurarnos de que no vuelva a suceder.

Rosenior listo para tomar decisiones difíciles

La idea de un problema disciplinario fue descartada por Maresca, quien contribuyó con seis de las 25 tarjetas amarillas que recibió el Chelsea por disidencia en lo que va de la temporada, pero Rosenior no se esconde de los hechos.

«Si miras nuestras estadísticas, cuando tenemos 11 hombres en el campo, antes y después de mi trabajo, nuestro porcentaje de victoria se dispara», insistió. «Eso debe ser una motivación en sí misma para asegurarnos de mantener la disciplina en los momentos clave».

Reaccionar ante los contratiempos. A veces, un contratiempo es perder el balón. A veces, un contratiempo es que un árbitro toma una decisión con la que no estás de acuerdo. En ese momento, tienes que reaccionar positivamente. Luego, tienes que pensar en el siguiente paso. Eso es lo que debemos hacer para mejorar nuestra disciplina.

Aquellos que estén a la altura del desafío de Rosenior serán recompensados ​​con un papel destacado en el equipo, mientras que los jugadores que no demuestren su disciplina no serán confiables en los momentos de alta presión.

“Creo que lo primero es elegir a los jugadores que están mostrando esa mejora”, concluyó. “No puedo permitirme pasar una temporada con dos o tres partidos de tarjeta roja. Simplemente no es posible”.

Necesito ver una mejora en eso. Necesito ajustar la selección de mi equipo en función de quiénes demuestren esas capacidades.

La primera prueba llega contra el Aston Villa

El Chelsea tendrá que arreglárselas sin Pedro Neto (izquierda). | Charlotte Wilson/Offside/Getty Images © Charlotte Wilson/Fuera de juego/Getty Images

El Chelsea opera bajo una enorme presión a pesar de estos problemas, pero la atención se centrará firmemente en el equipo de Rosenior cuando entre al campo para enfrentar al Aston Villa el miércoles.

El equipo de Unai Emery está en una mala racha, con solo una victoria en todas las competiciones desde finales de enero, y ahora es un rival directo en la carrera por la clasificación para la Champions League. Este encuentro es tan importante como cualquier otro, y Rosenior sabe que necesita a sus 11 jugadores sobre el terreno de juego para ganar.

El técnico tendrá que afrontar el viaje a Villa sin Neto, que cumplirá un partido de suspensión por la tarjeta roja recibida en el último partido.

Las alternativas en la banda son bastante escasas para el Chelsea. Neto se quedará al margen junto al lesionado Jamie Gittens, mientras que Estêvão se verá limitado a un rol de suplente si logra pasar una prueba física de última hora.

Por lo tanto, la puerta se abrirá para Alejandro Garnacho. El ex extremo del Manchester United ha mostrado destellos de su talento, pero también juega bajo una enorme presión tras un bajón de forma importante que le ha dejado con dificultades para conseguir minutos con Rosenior.

Si bien Rosenior querrá éxito en la cancha de Garnacho, también estará observando la conducta del argentino, desafiando al joven de 21 años a mantener la calma cuando Neto no pudo.