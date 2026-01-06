Gianluigi Donnarumma, Manchester City , portero, £5,7 millones – Brighton (h)

Hay suficiente dinero en el presupuesto esta semana para contratar a un portero de primera calidad y el City tiene tantas posibilidades como cualquiera de mantener su portería a cero contra el Brighton .

Gabriel, Arsenal , £6,6 millones – Liverpool (h)

El brasileño es una elección fácil todas las semanas ahora que está nuevamente en forma.

Marca goles, obtiene puntos de contribución defensiva (defcon) y tiene buenas posibilidades de no recibir goles.

Y se enfrenta a un Liverpool esta semana que posiblemente no podrá contar con Hugo Ekitike, además de las ausencias de Alexander Isak y Mohamed Salah.

Malick Thiaw, Newcastle , 5,1 millones de libras – Leeds (h)

El héroe de 17 puntos de la última jornada consigue otro puesto como titular.

El Leeds viaja a St James’ Park y, aunque ha estado jugando muy bien últimamente, se encuentra entre los últimos cuatro en goles fuera de casa, entre los últimos seis en tiros a puerta y entre los últimos ocho en goles esperados (xG).

Me imagino que el Newcastle no recibirá goles.

Ayden Heaven, Manchester United , 3,9 millones de libras – Burnley (a)

El Burnley no ha logrado marcar en cinco de sus 10 partidos en casa y solo ha marcado dos goles en sus últimos cuatro encuentros.

Heaven está jugando bien para el United y ha logrado defensa en cuatro de sus siete titularidades recientes.

¡Y es una ganga económica!

James Tarkowski, Everton , 5,6 millones de libras – Wolves (h)

Respaldar la defensa del Everton no funcionó la última vez, ya que recibieron cuatro goles de Brentford , pero Tarkowski volvió a obtener puntos de defensa de manera confiable.

Si crees que los Wolves han dado un giro repentino después de golear al West Ham en casa, entonces tal vez deberías evitar la defensa del Everton .

Pero veo un equipo de los Wolves que tiene cero victorias como visitante y solo cuatro goles fuera de casa.