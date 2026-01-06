Después de Erling Haaland, los siguientes cinco activos con mayor puntuación en la FPL tienen un precio de 7,1 millones de libras o menos.
Parece que el juego realmente ha dado un giro esta temporada, con tantas opciones de precio medio, y el equipo de esta semana incluye a cuatro de esos jugadores: Gabriel, Declan Rice, Bruno Guimaraes e Igor Thiago.
La variedad de opciones en torno a los 7 millones de libras ha revolucionado el panorama y ha hecho que la FPL sea aún más emocionante. ¡Que llegue otra semana de caos!
El equipo de la semana se selecciona en función de los precios actuales de FPL para adaptarse a un presupuesto de £100 millones, como si estuviera jugando un Free Hit.
No te pierdas nuestra sesión especial de preguntas y respuestas de FPL con el experto de FPL Heisenberg, en vivo en el sitio web de BBC Sport el martes 6 de enero a las 15:30 GMT.
Portero y defensa
Gianluigi Donnarumma, Manchester City , portero, £5,7 millones – Brighton (h)
Hay suficiente dinero en el presupuesto esta semana para contratar a un portero de primera calidad y el City tiene tantas posibilidades como cualquiera de mantener su portería a cero contra el Brighton .
Gabriel, Arsenal , £6,6 millones – Liverpool (h)
El brasileño es una elección fácil todas las semanas ahora que está nuevamente en forma.
Marca goles, obtiene puntos de contribución defensiva (defcon) y tiene buenas posibilidades de no recibir goles.
Y se enfrenta a un Liverpool esta semana que posiblemente no podrá contar con Hugo Ekitike, además de las ausencias de Alexander Isak y Mohamed Salah.
Malick Thiaw, Newcastle , 5,1 millones de libras – Leeds (h)
El héroe de 17 puntos de la última jornada consigue otro puesto como titular.
El Leeds viaja a St James’ Park y, aunque ha estado jugando muy bien últimamente, se encuentra entre los últimos cuatro en goles fuera de casa, entre los últimos seis en tiros a puerta y entre los últimos ocho en goles esperados (xG).
Me imagino que el Newcastle no recibirá goles.
Ayden Heaven, Manchester United , 3,9 millones de libras – Burnley (a)
El Burnley no ha logrado marcar en cinco de sus 10 partidos en casa y solo ha marcado dos goles en sus últimos cuatro encuentros.
Heaven está jugando bien para el United y ha logrado defensa en cuatro de sus siete titularidades recientes.
¡Y es una ganga económica!
James Tarkowski, Everton , 5,6 millones de libras – Wolves (h)
Respaldar la defensa del Everton no funcionó la última vez, ya que recibieron cuatro goles de Brentford , pero Tarkowski volvió a obtener puntos de defensa de manera confiable.
Si crees que los Wolves han dado un giro repentino después de golear al West Ham en casa, entonces tal vez deberías evitar la defensa del Everton .
Pero veo un equipo de los Wolves que tiene cero victorias como visitante y solo cuatro goles fuera de casa.
Centrocampistas
Bruno Guimaraes, Newcastle , £7,1 millones – Leeds (hora)
Otro héroe del equipo de la jornada pasada, Guimaraes ahora tiene dos cosechas de dos dígitos seguidas.
Es un gran ejemplo de que no siempre hay que poner énfasis en los datos subyacentes.
El brasileño tuvo una oportunidad contra el Crystal Palace el domingo, anotó y se llevó 10 puntos. La semana anterior, su gol llegó en los minutos finales, cuando un error del portero le dejó la portería prácticamente desmarcada.
Pero los puntos siguen llegando y tiene un buen partido en casa, así que elígelo con confianza.
Matheus Cunha, Manchester United , £8,2 millones – Burnley (a)
Cunha es el talismán del United en este momento, con tres goles en cinco partidos.
Ha realizado más tiros (22) que cualquier otro mediocampista durante ese tiempo y vale la pena respaldarlo en un Burnley que está pasando por dificultades.
Declan Rice, Arsenal , 7,2 millones de libras – Liverpool (h)
Rice es ahora el centrocampista máximo goleador de la FPL después de sus dos goles en Bournemouth .
Es una elección fantástica y muy completa, con goles y asistencias en su haber.
Contra el Liverpool , también debería acumular fácilmente puntos de defcon, lo que le da un piso de cuatro puntos.
Huelguistas
Erling Haaland (capitán), Manchester City , £15,1 millones – Brighton (h)
Haaland estará en este equipo casi todas las semanas, dada la falta de otras opciones premium, pero su forma reciente es un poco preocupante y debería darles a los gerentes de FPL más confianza para respaldarlo como capitán.
Seis goles en blanco en nueve partidos no es realmente material de capitán, pero esta semana se enfrenta a un Brighton que no ha sido hermético como visitante (concediendo 18 en 10 partidos) y aún así logró cinco tiros en el empate con el Chelsea , aunque no marcó.
Si se queda en blanco otra vez, podemos entrar en pánico.
Igor Thiago, Brentford , £6,9 millones – Sunderland (hora)
Thiago tuvo tantos remates (seis) durante su actuación de hat-trick en Everton el domingo como los que había realizado en los cinco partidos anteriores.
Los propietarios esperan que continúe con esa forma contra una defensa decente del Sunderland .
También tiene penaltis a su favor y, dada la falta de opciones de delanteros fuertes en otros equipos, vale la pena apostar por Thiago esta semana.
Ollie Watkins, Aston Villa , 8,7 millones de libras – Crystal Palace (a)
Watkins de repente ha encontrado su forma, con cuatro goles en tres partidos, y los directivos de la FPL pueden subirse al carro con confianza.
En las últimas tres jornadas, ningún delantero ha tenido más remates, grandes ocasiones o marcado más goles.
Y esta semana se enfrenta a un Palace que de repente ha empezado a encajar goles.
Banquillo de suplentes
Martin Dubravka , Burnley , portero, 4 millones de libras – Manchester United (h)
Granit Xhaka , Sunderland , centrocampista, £5,2 millones – Brentford (a)
James Garner , Everton , centrocampista, £5,1 millones – Wolves (h)
Nathan Collins , Brentford , defensa, 4,9 millones de libras – Sunderland (h)
Coste total del equipo: 99,3 millones de libras