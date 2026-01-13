Argelia se encontró en un papel de apoyo inesperado en la semifinal de la Copa Africana de Naciones del sábado contra Nigeria , con las Súper Águilas dominando una competencia impredeciblemente unilateral para eliminar a los Fennecs y avanzar a una semifinal con Marruecos .

El partido se destacó por la brillantez ofensiva del equipo de Eric Chelle y por los enfrentamientos posteriores al partido entre los jugadores, sin mencionar la oportunidad perdida de una semifinal histórica entre los rivales regionales y diplomáticos Argelia y Marruecos.

Sin embargo, también representó la última participación en la Copa de Naciones para Riyad Mahrez , uno de los mejores jugadores africanos de esta –o cualquier– generación, y una superestrella cuyo legado probablemente no recibe la atención que merece.

El jugador de 34 años confirmó, antes de la eliminación de Argelia, que esta sería la última vez que lo veríamos en el torneo continental, aunque se espera que participe en la Copa del Mundo a finales de este año.

«Esta será mi última Copa Africana de Naciones», dijo antes del partido contra Nigeria. «Quiero volver a ganarla con esta nueva generación; lo deseo de verdad».

Confirmó en zona mixta tras la derrota ante las Súper Águilas que se mantiene firme en su decisión y que la salida cojeando será la última vez que los aficionados vean al veterano en la Copa de las Naciones.

«Lo confirmo, esta fue mi última competición, se acabó», declaró a los periodistas. «Es triste que se detenga en cuartos de final, ya que me hubiera gustado llegar más lejos para intentar ganar una segunda.

«Nuestra generación ya ganó una Copa Africana de Naciones y fue increíble», añadió, «pero ahora tenemos que darnos la mano y avanzar una.

«La nueva generación aún tiene tiempo, aún tiene tiempo para ganar la Copa Africana de Naciones y para intentar traer otra estrella a nuestro país. Eso es lo que necesitan hacer».

Retirarse después de la Copa del Mundo dentro de cinco meses aseguraría que las cosas se cerraran para Mahrez, nacido en Francia , después de que el atacante ingresara a la escena internacional antes del torneo de 2014 (su inclusión en el equipo provisional del Mundial fue su primera convocatoria) e hiciera su debut en un amistoso previo al torneo contra Armenia.

A pesar de haber sido titular en el primer partido contra Bélgica , fue descartado posteriormente en medio de acusaciones de los medios argelinos hacia el entrenador Vahid Halilhodzic de que el extremo le había pagado al entrenador bosnio por un lugar en su equipo con destino a Brasil .

Con el tiempo, por supuesto, la acusación se volvió cada vez más ridícula y Mahrez se convirtió no sólo en un digno internacional argelino, sino en uno de los mejores jugadores que el país haya producido jamás.

Inicialmente utilizado como extremo izquierdo en la selección nacional, Mahrez evolucionó gradualmente hacia un rol de lateral derecho, recortando hacia su pie preferido, el izquierdo, con gran efecto, mientras que también tenía la calidad en su pie derecho para bajar por fuera.

Su técnica y creatividad rara vez han estado en duda, mientras que el diminuto atacante compensa su esbelta figura con sus instintos de fútbol callejero, velocidad, regate, cambio de ritmo y equilibrio.

En 2026, casi 12 años después de su debut internacional, Mahrez todavía ha adoptado la misma posición para Argelia (extremo derecho), aunque con un rol modificado para reflejar su avanzada edad.

Aunque seguía siendo una gran amenaza en el último tercio (Mahrez marcó tres goles en los primeros partidos de Argelia en la Copa Africana de Naciones contra Sudán y Burkina Faso ), cada vez era más evidente que el mediapunta estaba fuera de sincronía con el resto del equipo Fennecs de Vladimir Petkovic.

Con el balón, Mahrez buscó un rol adelantado para los norteafricanos, ligeramente por delante de Ibrahim Maza pero alineado con el líder Mohamed Amoura , aunque mientras Argelia se impuso con intercambios rápidos, corredores sin balón y un ritmo de juego intenso, fue un tempo que el veterano tuvo dificultades para igualar.

Si bien él entraba para permitir que el enérgico Rafik Belghali se superpusiera por fuera, Mahrez estaba exento de gran parte del intercambio de posiciones, ya que su enfoque más metódico y medido, así como sus atributos físicos en declive, le impedían igualar el ritmo y la urgencia de sus compañeros delanteros.

Contra Nigeria, Argelia no logró imponerse, no logró marcar el ritmo del encuentro ni establecer su propio ritmo. Petkovic optó por el metódico Mahrez desde el principio, en lugar de los más directos e intensos Anis Hadj Moussa o Bagdad Bounedjah , con Amoura desplazándose por las bandas, y el resultado fue una de las exhibiciones ofensivas más débiles de cualquier equipo en la Copa de Naciones.

Argelia sólo lanzó el primero de sus tres intentos de gol hacia el final del segundo tiempo, y no forzó ni una sola parada directa de Stanley Nwabali , quien debería haber sido identificado como el eslabón débil de Nigeria antes del puntapié inicial.

Tal vez Petkovic se dio cuenta demasiado tarde en el torneo que aprovechar la vitalidad juvenil de Argelia podría haber dado a los norteafricanos la ventaja, como sucedió contra la República Democrática del Congo cuando recurrió a su banco.

Quizás le sedujo el buen arranque goleador de Mahrez en el torneo o su presencia como capitán de la selección nacional, pero estaba claro que, cuando Argelia necesitaba un refuerzo en ataque, era el capitán el que se retiraba: después de 61 minutos contra Burkina Faso, 70 minutos contra la RDC, 60 minutos contra Nigeria.

En verdad, es una triste despedida de la AFCON para el Futbolista Africano del Año 2016, cuya salida del escenario más importante del continente no ha recibido la misma atención que la búsqueda de Mohamed Salah de su primera Copa de Naciones antes de su reencuentro con su ex compañero de equipo en el Liverpool , Sadio Mané , y Senegal en la primera semifinal del miércoles.

Las fortunas y los destinos de los tres jugadores se han entrelazado regularmente durante sus carreras, ya que se establecieron como los jugadores preeminentes del continente en la era posterior a Yaya Touré, entre 2016 y 2022, y -en el caso de Salah- más allá.

Mahrez generalmente queda a la sombra de los otros dos, pero su legado en el juego garantizará que sea recordado como uno de los mejores jugadores de África de todos los tiempos.

Puede que no tenga los números de élite de Salah ni los podios del Balón de Oro, ni la influencia sostenida de Mané ni su longevidad en la cima de su producción, pero tiene más honores en su carrera que ambos, mientras que su temporada milagrosa con el Leicester City en 2015-16 (cuando ganó los premios al Jugador del Año de los Jugadores de la PFA y al Jugador del Año de los Aficionados de la PFA) sigue siendo una de las mejores (e históricas) campañas individuales de todos los tiempos de cualquier jugador en la historia del fútbol inglés.

Si bien una transferencia a Manchester City ciertamente ayudó a Mahrez a llenar su vitrina de trofeos y al mismo tiempo convertirse en un jugador más completo, con Pep Guardiola refinando ciertas debilidades en su juego como Claudio Ranieri lo había hecho antes, tal vez su posición en un equipo repleto de superestrellas, en comparación con la prominencia de Salah y Mane en Liverpool, significó que sus actuaciones y contribuciones no se destacaron tanto para los Citizens como lo hicieron sus contemporáneos en Merseyside.

Sin embargo, hubo muchas intervenciones en grandes partidos, y las actuaciones de Mahrez en ambos partidos contra el Paris Saint-Germain en las semifinales de la Liga de Campeones de 2021 (anotando tres de los cuatro goles del City en ambos partidos) representaron al extremo nacido en Sarcelles en la apoteosis de su talento.

A diferencia de Salah (al menos por ahora), puede retirarse de la competición AFCON con una medalla de ganador, después de haber inspirado a Argelia al título en 2019, y ciertamente se puede argumentar que su tiro libre en el minuto 95 contra Nigeria en la semifinal para enviar a los Fennecs a enfrentar al Senegal de Mane fue el mejor momento de la Copa de Naciones de cualquiera de los tres durante sus apariciones en el torneo.

En última instancia, no se retira del torneo con la satisfacción que seguramente hubiera soñado cuando Argelia se embarcó rumbo al vecino Marruecos, pero cuando se calme el polvo sobre la contribución de Mahrez a la AFCON, sin mencionar su carrera más amplia, merece estar en el panteón junto a los mejores que ha producido África.