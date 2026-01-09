Tanto Roy Keane como Daniel Sturridge creen que Virgil van Dijk sigue siendo uno de los mejores defensores del mundo, a pesar de los problemas del Liverpool esta temporada.

Por supuesto, Van Dijk levantó el título de la Premier League la temporada pasada, aunque parece haber muy pocas posibilidades de que repita la hazaña esta vez, ya que los Rojos han tenido una mala campaña en defensa de su corona.

Se han hecho muchas preguntas sobre por qué el Liverpool ha tenido tantos problemas esta temporada , y los defensores de Arne Slot han estado bajo la lupa en más de una ocasión, a medida que los Rojos han quedado fuera de la contienda.

Sus problemas con las jugadas a balón parado están bien documentados; el entrenador de jugadas a balón parado, Aaron Briggs, dejó el club recientemente en un momento en que el Liverpool tiene uno de los peores récords de Europa.

Slot ha adoptado un enfoque más defensivo últimamente , en parte debido a la falta de opciones de ataque, aunque los Reds han seguido teniendo dificultades para conseguir victorias. Esto ha generado más dudas sobre Van Dijk y sus compañeros defensores.

Al hablar sobre el capitán del Liverpool antes del empate sin goles de los Rojos con el Arsenal , se le preguntó al ex capitán del United, Keane, si Gabriel Magalhaes de los Gunners había superado a Van Dijk como el mejor defensor de la Premier League.

Roy Keane insistió en que Virgil van Dijk no debería ser descartado como uno de los mejores defensores del mundo. © Sky Sports/X

“Puede ser, pero yo no lo estaría… Van Dijk obviamente no ha alcanzado los estándares que ha establecido porque ha establecido estándares muy altos, y todo el equipo está teniendo algunas dificultades”, dijo Keane en Sky Sports.

“Lo buscas por su liderazgo, pero sigue siendo un jugador brillante, y a veces probablemente necesite mejores jugadores a su alrededor, pero no sería demasiado crítico con Van Dijk.

Sigo pensando que es uno de los mejores centrales del mundo. Ha tenido sus momentos esta temporada, ha tenido sus deslices, por supuesto, y eso puede pasar, pero desde luego no lo descartaría.

“Si tiene una oportunidad en el área contraria, hay que ser fuerte, agresivo y móvil; con suerte, eso también se verá en ataque”.

El exdelantero del Liverpool Sturridge , que jugó junto a Van Dijk, está de acuerdo y cree que el internacional holandés volverá pronto a su nivel habitual.

«Sigue siendo un central de primer nivel, lo sabemos», dijo Sturridge. «Es un jugador de talla mundial y seguirá siéndolo».

“Por supuesto, colectivamente como equipo, no han estado tan bien defensivamente como hemos visto en el pasado, pero no dudo de que volverá al nivel en el que ha estado durante años”.