Liga Premier

Erling Haaland es un objetivo soñado para el Real Madrid. | Joe Prior/Visionhaus/Getty Images © Joe Prior/Visionhaus/Getty Images

El Manchester City exigirá 200 millones de euros (173,5 millones de libras, 232,3 millones de dólares) para vender al delantero Erling Haaland este verano, ante el interés del Real Madrid. (Fuente: Fichajes )

En cuanto al mercado de fichajes de enero, el Manchester City dejará salir al extremo Oscar Bobb , y el Tottenham Hotspur está entre los equipos que buscan sus servicios. (Fuente: Football Insider )

El Chelsea interesó al central del Liverpool , Virgil van Dijk, el año pasado, pero fue rápidamente rechazado. Los Blues siguen buscando un nuevo defensa y están interesados ​​en Marcos Senesi, del Bournemouth , y Charlie Cresswell, del Toulouse . (Fuente: talkSPORT )

Mientras tanto, el Chelsea estaría abierto a la propuesta del Real Madrid de un intercambio por el centrocampista Enzo Fernández , que llevaría a Vinicius Junior a Stamford Bridge. Fernández quiere fichar por el Real Madrid. (Fuente: El Nacional )

El Liverpool está considerando una oferta por el centrocampista del Newcastle United, Sandro Tonali, pero se enfrenta a un desembolso de 100 millones de libras (133,9 millones de dólares) para fichar al internacional italiano. (Fuente: Fichajes )

Allegados a Tonali esperan ofertas de la élite de la Premier League este verano. (Fuente: Fabrizio Romano )

El Arsenal está interesado en fichar este verano a otro jugador del Newcastle, el extremo inglés Anthony Gordon . (Fuente: AFCAMDEN )

El Chelsea y el Manchester United se encuentran entre los equipos que se interesan por el portero de la Roma, Mile Svilar , valorado en 60 millones de euros (52 millones de libras, 69,7 millones de dólares). (Fuente: CaughtOffside )

Es poco probable que Kobbie Mainoo abandone el Manchester United en enero tras la marcha de Ruben Amorim. (Fuente: Mark Brus )

El Manchester United quiere fichar a otro centrocampista este mes y ha mantenido conversaciones con un jugador desconocido para una cesión de seis meses. El centrocampista en cuestión tiene experiencia en la Premier League, pero actualmente juega fuera de Inglaterra. (Fuente: Ben Jacobs )

El West Ham United ha visto rechazada una oferta por el centrocampista del Arsenal , Ethan Nwaneri . Los Gunners no están convencidos de que una salida sea lo mejor para el talentoso joven. (Fuente: football.london )

El Aston Villa ha presentado una oferta oficial para renovar al delantero Tammy Abraham , quien ya ha visto al Beşiktaş cumplir su compromiso de compra del delantero cedido por la Roma. El equipo turco está abierto a venderlo para obtener beneficios. (Fuente: Milliyet )

El Bayern de Múnich ha desestimado su interés en el central del Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck , lo que hace más probable el fichaje del internacional alemán por la Premier League. (Fuente: Christian Falk )

La Liga

Franco Mastantuono ha tenido dificultades para adaptarse a España. | Maria Gracia Jiménez/Soccrates/Getty Images © María Gracia Jiménez/Sócrates/Getty Images

El Real Madrid ha incluido al extremo Franco Mastantuono en la lista de fichajes. Chelsea, Juventus y Nápoles se han puesto en contacto para un acuerdo que se espera cueste solo unos 30 millones de euros (26 millones de libras, 34,9 millones de dólares). (Fuente: Fichajes )

El potencial entrenador del Real Madrid, Jürgen Klopp, quiere vender a Mastantuono para conseguir un nuevo extremo derecho, siendo Karim Adeyemi, del Borussia Dortmund , su objetivo predilecto. (Fuente: El Nacional )

A pesar de los informes que indican lo contrario, el Barcelona mantiene su interés en el delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez , admirado tanto por el entrenador Hansi Flick como por el director deportivo Deco. (Fuente: MARCA )

El delantero del Vasco da Gama, Rayan, era objetivo del Barcelona, ​​pero el brasileño está a punto de fichar por el Bournemouth. (Fuente: SPORT )

El Real Madrid busca un joven delantero. Christian Kofane, de 19 años, del Bayer Leverkusen, es uno de los objetivos del Real Madrid. (Fuente: Sky Alemania )

Un club anónimo de la Ligue 1 ha presentado una oferta por el central del Barcelona, ​​Andrés Cuenca , de 18 años , que se sabe que interesa al dúo de la Serie A, AC Milan y Como. (Fuente: Gianluigi Longari )