Liga Premier

Emiliano Martínez estuvo vinculado con una posible salida del Aston Villa el verano pasado. | Neal Simpson/Sportsphoto/Allstar/Getty Images © Neal Simpson/Sportsphoto/Allstar/Getty Images

El Liverpool ha superado al Real Madrid en su búsqueda del centrocampista del Crystal Palace, Adam Wharton . El internacional inglés está listo para unirse al vigente campeón inglés con un contrato de cinco años. (Fuente: Nicolò Schira )

El extremo del Manchester City, Oscar Bobb, ha llegado a un acuerdo verbal con el Fulham para su traspaso definitivo. Solo faltan los últimos detalles por parte del equipo de los Cityzens antes de que se haga oficial el acuerdo de 36 millones de libras (49,2 millones de dólares). (Fuente: Florian Plettenberg )

El entrenador del Tottenham Hotspur, Thomas Frank, está deseando reunirse con el central del Brentford, Nathan Collins , quien ya había sido vinculado con un posible traspaso al norte de Londres el verano pasado. Sin embargo, el futuro incierto de Frank en el club dificulta el acuerdo. (Fuente: Daily Mail )

Han comenzado conversaciones discretas entre el Arsenal y el Atlético de Madrid por Julián Álvarez . El traspaso se produciría en respuesta a los problemas que ha tenido Viktor Gyökeres en el norte de Londres desde que se incorporó al club el verano pasado. (Fuente: TEAMtalk )

El Manchester United y el Inter siguen interesados ​​en el portero del Aston Villa, Emiliano Martínez , aunque los gigantes italianos son los favoritos para pagar los 40 millones de libras (54,72 millones de dólares) que los Villanos pusieron por el campeón del mundo. (Fuente: Football Insider )

El Chelsea ha decidido recuperar al central Aaron Anselmino, cedido en el Borussia Dortmund. Los Blues tienen una defensa extremadamente débil, por lo que ignoraron el deseo del jugador de permanecer en la Bundesliga. (Fuente: Sky Sport Alemania )

El Liverpool informó al lateral izquierdo Andy Robertson que una cesión al Tottenham Hotspur sigue sobre la mesa este enero, a pesar de su aparición el fin de semana. Sin embargo, el acuerdo depende de que los Reds puedan recuperar a Konstantinos Tsimikas, quien se encuentra cedido en la Roma. (Fuente: TEAMtalk )

Tras regresar de sus respectivos préstamos, se espera que Joe Hugill , Ethan Wheatley , Louis Jackson , Elyh Harrison , Habeeb Ogunneye y Sonny Aljofree, del Manchester United, vuelvan a fichar antes del cierre del mercado de fichajes. (Fuente: The Sun )

El Liverpool no tiene previsto vender al capitán Virgil van Dijk antes de que su contrato expire en 2027. El club aún considera al central como parte de sus planes de futuro mientras trabaja para conseguir más opciones en la defensa central durante el verano. (Fuente: Football Insider )

El West Ham United y el club brasileño Flamengo han llegado a un acuerdo verbal para el traspaso de Lucas Paquetá . Ambos clubes ultiman un acuerdo por el mediocampista que ronda los 36 millones de libras (49,2 millones de dólares). (Fuente: The Sun )

El Nottingham Forest hizo una oferta de 35 millones de libras (47,87 millones de dólares) por el delantero del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta . El Aston Villa y el AC Milan también están interesados ​​en el jugador, quien ha expresado su deseo de separarse de los Eagles. (Fuente: The Telegraph )

La Liga

Trent Alexander-Arnold solo ha disputado 16 partidos con el Real Madrid. | IMAGO/NurPhoto © IMAGO/NurPhoto

A pesar de las recientes especulaciones, el Real Madrid tiene en alta estima a Trent Alexander-Arnold y, sin duda, forma parte de los planes de futuro del club. El gigante español está dispuesto a ser paciente con el lateral, cuya temporada de debut se ha visto empañada por lesiones. (Fuente: The Athletic )

El Barcelona sigue considerando al delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez como el sucesor ideal de Robert Lewandowski, quien no se espera que renueve su contrato con el club catalán. El delantero de la Juventus Dušan Vlahović también encabeza la lista. (Fuente: ESPN )

Tras la marcha de Conor Gallagher, el Atlético de Madrid acelera su búsqueda de Leon Goretzka, del Bayern de Múnich . El Atlético de Madrid, vigente campeón del mundo, quiere sacar tajada del mediocampista antes de que pueda marcharse como agente libre este verano. (Fuente: Fichajes )

El nuevo entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, quiere que Endrick vuelva al equipo la próxima temporada. El español está muy impresionado con el progreso del joven en su cesión al Lyon. (Fuente: DefensaCentral )

El delantero del Marsella, Neal Maupay, se marcha cedido al Sevilla. El acuerdo incluye una cláusula de rescisión de 6 millones de euros (7,13 millones de dólares), pero no es obligatoria. (Fuente: Fabrizio Romano )

El Barcelona ha acordado el fichaje del lateral izquierdo de 19 años Patricio Pacífico, procedente del Defensor Sporting uruguayo. La cesión incluye una cláusula de rescisión de 1,8 millones de euros (2,14 millones de dólares), y el joven debutará en el Barça B. (Fuente: Fabrizio Romano )

En caso de que Alexander Sørloth deje el Metropolitano, el Atlético de Madrid ha identificado al delantero del Nottingham Forest, Igor Jesus, como posible sustituto. (Fuente: Fichajes )