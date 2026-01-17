El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha centrado su atención en el fichaje del delantero del Manchester City, Erling Haaland, y del exentrenador del Liverpool, Jürgen Klopp . Mientras tanto, el central del Nottingham Forest , Murillo , y el centrocampista del Middlesbrough , Hayden Hackney, están en la lista de Michael Carrick para el Manchester United . Únase a nosotros para estar al tanto de las últimas noticias y rumores de fichajes de todo el mundo.

TRASLADOS PARA VER

RUMORES DE TENDENCIA

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha centrado su atención en el fichaje del delantero del Manchester City, Erling Haaland, y del exentrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, mientras busca un futuro prometedor, ya que el club está tocando fondo, según informa Sky Sports Deutschland . El centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández, también está en la lista de candidatos del Real Madrid , pero el club se enfrentará a la competencia del Paris Saint-Germain . Un acuerdo por Haaland sería difícil de cerrar, ya que se necesitarían más de 500 millones de euros para fichar al jugador de 25 años, y primero habría que vender al delantero brasileño Vinícius Júnior . Otro informe de Sky Sports Deutschland sugiere que el Real Madrid sigue de cerca al delantero de 19 años del Bayer Leverkusen, Christian Kofane .

– El defensa central del Nottingham Forest, Murillo, es un jugador destacado en el radar del Manchester United , ya que buscan reemplazar a Harry Maguire cuando su contrato expire en el verano, dice The Daily Mail . Murillo, de 23 años, ha llamado la atención del Chelsea durante mucho tiempo y está listo para seguir adelante a pesar de haber firmado un contrato de 4 años y medio en enero de 2025, pero clasificarse para la Liga de Campeones fortalecería significativamente las posibilidades del United de completar un movimiento. Mientras tanto, el United se unirá al Tottenham Hotspur , Fulham y Everton en la búsqueda del mediocampista del Middlesbrough Hayden Hackney , dice TEAMtalk . El nuevo jefe del United, Michael Carrick, es un gran admirador del joven de 23 años después de trabajar con él anteriormente, pero el Boro está ansioso por mantenerlo hasta el verano.

El cambio de entrenador del Real Madrid podría llevar al central del PSG Willian Pacho , según informa Marca . El internacional ecuatoriano solo lleva dos años en el PSG , pero el actual entrenador interino, Álvaro Arbeloa, es la opción prioritaria para dirigir al Madrid de forma permanente la próxima temporada e intentaría fichar al jugador de 24 años si asume el cargo a tiempo completo.

Se han producido varios vínculos con la Juventus . En primer lugar, Sky Sports Italia informa que los Bianconeri están considerando fichar al delantero del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, ahora o en verano, y que las Águilas quieren una tarifa de unos 40 millones de euros. Mientras tanto, la Gazzetta dello Sport afirma que podrían fichar al lateral derecho del Celta de Vigo , Oscar Mingueza , a pesar de que su contrato finaliza en verano, además de completar el regreso del extremo del Liverpool, Federico Chiesa . Un vídeo del mismo medio afirma que sueñan con fichar al centrocampista del Manchester City, Bernardo Silva . Finalmente, Nicolo Schira sugiere que la Juve está planeando fichar al centrocampista del Newcastle United, Sandro Tonali, en verano .

El centrocampista del Ajax, Rayane Bounida , de 19 años, está en la mira tanto del Real Madrid como del Barcelona de cara al mercado de fichajes de verano, según AS . Bounida ha dado cinco asistencias en 13 partidos esta temporada y es considerado uno de los jugadores más prometedores de la cantera del Ajax en los últimos años. El Madrid y el Barcelona no buscarán ficharlo este mes, pero podrían competir por su fichaje este verano.

TRATOS HECHOS

La Roma ha fichado al delantero del Aston Villa Donyell Malen con un préstamo inicial de 2 millones de euros, con opción a firmar de forma permanente por 25 millones de euros en verano. Leer

– El Manchester United femenino ha fichado a la delantera internacional sueca Ellen Wangerheim , de 21 años, procedente del Hammarby, con un contrato hasta junio de 2029. Leer más

– El centrocampista de los Wolves Marshall Munetsi se ha unido al Paris FC en calidad de préstamo para el resto de la temporada.

OPINIÓN DEL EXPERTO

Sam Tighe de ESPN analiza los vínculos del Manchester United con Hayden Hackney y Murillo.

Era cuestión de tiempo que Hackney fuera vinculado al Manchester United de Carrick. Después de todo, el jugador de 23 años se convirtió en el centrocampista clave del Middlesbrough durante su etapa en el club, entre 2022 y 2025; y Hackney admitió estar «destrozado» cuando Carrick fue relevado de sus funciones en Teesside el verano pasado.Bajo esa experta tutela, Hackney se erigió como quizás el mejor centrocampista en la segunda división inglesa. Se ubica en el percentil 96 en pases progresivos y en el 99 en conducción progresiva en Europa esta temporada. Cabe destacar que el ascenso a la Premier League es un gran paso. Murillo, del Forest, obviamente está mucho más probado a este nivel. Un central potente, con hombros de hierro, una velocidad de recuperación impresionante y, de forma más sutil, un buen pase de larga distancia. El internacional brasileño es empatado en segundo lugar con más entradas al último hombre (5) y el tercero con más despejes desde la línea de gol (4) desde el inicio de la temporada pasada, lo que pone de manifiesto sus instintos defensivos naturales. Si hay un inconveniente que destacar, es que ha habido frecuentes preocupaciones sobre su estado físico durante el último año. De hecho, no se ha perdido muchos partidos, pero su disponibilidad ha estado en duda con frecuencia.

OTROS RUMORES

El Atlético de Madrid, dos clubes de la Premier League y varios equipos italianos están interesados ​​en el centrocampista de la Juventus y de la selección estadounidense Weston McKennie , cuyo traspaso está valorado en más de 10 millones de euros y cuyo contrato expira este verano. ( Ben Jacobs )

El Manchester United está cada vez más seguro de fichar al centrocampista del Brighton & Hove Albion Carlos Baleba en la ventana de verano. ( Sun )

El defensa del Manchester United, Harry Maguire , de 32 años, tiene al Inter de Milán, al Nápoles y a la Fiorentina tras sus pasos este mes. ( Tuttomercato )

El Fenerbahçe ha llegado a un acuerdo completo con el excentrocampista del Chelsea N’Golo Kanté , aunque las negociaciones con el Al Ittihad son muy complicadas, ya que el equipo de la Saudi Pro League no tiene la intención de dejar marchar al internacional francés en enero. ( Florian Plettenberg )

El Borussia Dortmund celebró una cumbre el miércoles sobre el futuro de Nico Schlotterbeck . Intentan retener al central, ya que el Bayern de Múnich prefiere a Marc Guehi , del Crystal Palace , mientras que el interés del Real Madrid y el Liverpool se ha enfriado. ( Sky Sports Deutschland )

– El Galatasaray ha hecho ofertas tentadoras a Fabián Ruiz, pero el centrocampista está ahora a punto de firmar un nuevo contrato con el Paris Saint-Germain. ( AS )

– El hecho de que Marc-André ter Stegen estuviera en el banquillo en la victoria del Barcelona en la Copa del Rey ante el Racing de Santander podría acelerar la salida del portero, siendo una cesión al Girona la opción más probable. ( Deportes )

Hakan Calhanoglu parece estar a punto de dejar el Inter de Milán este verano, sobre todo porque el centrocampista quiere volver a Turquía para jugar en el Galatasaray. ( Rudy Galetti )

– Tras una oferta de 18 millones de dólares del Toronto FC, Norwich City insiste en que no dejará que el delantero de USMNT Josh Sargent se vaya en medio de su batalla por evitar el descenso del Championship. ( Athletic )

– El Galatasaray quiere a la dupla del Atalanta, Ademola Lookman y Ederson , aunque se enfrenta a la competencia del Fenerbahçe por el primero, mientras que el Atlético de Madrid también está interesado en el segundo. ( Tuttosport )

El Inter busca el regreso de Ivan Perisic, del PSV Eindhoven , para sustituir temporalmente al lesionado Denzel Dumfries . ( Corriere dello Sport )

El equipo femenino del Arsenal ya ha mantenido conversaciones concretas con Georgia Stanway para fichar a la jugadora de 27 años cuando su contrato con el Bayern de Múnich expire este verano. Otros clubes también están interesados. ( Florian Plettenberg )

– El West Ham United está dispuesto a permitir que Flamengo fiche a Lucas Paqueta si cede al centrocampista ofensivo por el resto de la temporada, aunque el club brasileño no está dispuesto a hacerlo. ( Guardian )

– El Aston Villa podría centrar su atención en el centrocampista del Real Madrid Dani Ceballos tras perderse al nuevo fichaje de los Spurs, Conor Gallagher. ( TalkSPORT )

– El Villa también quiere al exdelantero del Chelsea Tammy Abraham, quien actualmente está cedido en el Besiktas procedente de la Roma. ( Times )

– El Nottingham Forest se ha puesto en contacto con el entorno del centrocampista del Inter Davide Frattesi , pero aún no ha hecho una oferta oficial, ya que el club exige 35 millones de euros. ( Sky Sports Italia )

– El Wolfsburgo ha hecho una oferta de 15,6 millones de libras para fichar al defensa del Toulouse Charlie Cresswell , de 23 años, que también ha sido vinculado con el West Ham. ( Athletic )

La Fiorentina ha llegado a un acuerdo para el fichaje del centrocampista del Leeds United Jack Harrison en préstamo para lo que resta de temporada, con opción a permanencia por 7 millones de euros. ( Sky Sports Italia )

El Nápoles sigue negociando el fichaje del centrocampista ofensivo Allan, procedente del Palmeiras. El club italiano ha aumentado su oferta de 30 a 35 millones de euros por el jugador de 21 años, que ya ha despertado el interés del Newcastle y el Zenit. ( ESPN Brasil )

– El lateral izquierdo del Benfica Obrador está a punto de fichar por el Torino en calidad de cedido para lo que resta de temporada. ( AS )