Lo ames o lo odies, el evento estilo Batalla de los Sexos entre Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios ha causado mucho revuelo.
Sabalenka, número uno del mundo femenino, se enfrentará al finalista de Wimbledon 2022, Kyrgios, en un partido de exhibición el 28 de diciembre en Dubai.
El evento se transmitirá en vivo por BBC One a partir de las 15:45 GMT.
BBC Sport analiza las cuestiones claves antes del divisivo partido.
¿Podrá Sabalenka ganar?
Si alguna jugadora va a vencer a Kyrgios, se esperaría que fuera Sabalenka.
El bielorruso de 27 años ganó cuatro títulos, incluido el US Open, y alcanzó otras cinco finales en una productiva temporada 2025.
Sabalenka ha sido una de las sacadoras más efectivas esta temporada, ubicándose entre las cinco mejores en cuanto a juegos de servicio ganados, y tiene golpes de fondo poderosos.
La cuatro veces campeona de torneos individuales importantes tiene la capacidad de superar a sus oponentes, aunque todavía es propensa a ser errática desde la línea de base.
Durante la última temporada, en la que ganó 59 de sus 71 partidos, Sabalenka ha buscado introducir más variedad en su juego con drop-shots y acercándose a la red.
«Siento que estaré más preparada que este chico», dijo a BBC Sport.
La exhibición será al mejor de tres sets, con un desempate de 10 puntos si se llega a un set decisivo.
Según los organizadores Evolve, los datos muestran que las jugadoras se mueven en promedio un 9% más lento que los hombres, por lo que las dimensiones del lado de la cancha de Sabalenka serán un 9% más pequeñas.
Cada jugador solo recibirá un saque para intentar limitar la ventaja de potencia y velocidad de Kyrgios. Él cree que ese es el mayor factor de nivelación.
«Me estás quitando completamente la fuerza», le dijo a BBC Sport.
«Obviamente ella tiene un gran saque, pero desde el fondo de la cancha las cosas están un poco más igualadas.
«El juego masculino depende en gran medida y está dominado por el porcentaje del primer servicio y por mantenerlo con bastante facilidad.
«Así que si quitas eso, el juego se vuelve un poco más duro desde la línea de base y creo que eso juega ligeramente a su favor».
¿Importa si Sabalenka pierde?
Algunos ven el partido como un entretenimiento inofensivo que atraerá a un público más nuevo y más joven en la era de las redes sociales.
Otros creen que es una apuesta equivocada y que, si Sabalenka pierde, creará una oportunidad para menospreciar el tenis femenino.
Sabalenka no está de acuerdo.
«No me arriesgo en absoluto. Estamos aquí para divertirnos y ofrecer un gran tenis. Quien gane, gana», afirmó.
«Es tan obvio que el hombre es biológicamente más fuerte que la mujer, pero no se trata de eso.
«Este evento sólo ayudará a llevar el tenis femenino a un nivel superior».
Los críticos han cuestionado la idoneidad de Kyrgios como protagonista masculino, dado que admitió haber agredido a una exnovia en 2021 y ha hecho una serie de comentarios que se han considerado misóginos.
Kyrgios dice que no ha pensado «ni un segundo» en que el evento pueda alimentar las críticas al deporte femenino e insiste en que no le preocupa perder.
«Nunca me preocupo. Sé cómo he reaccionado ante las cosas en mi vida», dijo el ex número 13 del mundo.
«Todo esto es una ventaja. Ya he perdido partidos de tenis antes, así que no es para tanto».
¿Qué tan en forma estará Kyrgios?
Con su potente primer servicio, su potencia desde la línea de base y sus tiros creativos, el talento de Kyrgios nunca ha estado en duda.
Su temperamento ha sido cuestionado, al igual que su estado físico en los últimos años.
Kyrgios se perdió la mayor parte de la temporada 2023 y toda la campaña 2024 por una lesión en la muñeca que el cirujano del australiano pensó que pondría fin a su carrera.
El jugador de 30 años regresó a la acción en el Abierto de Australia de enero, pero no ha jugado un partido de individuales del ATP Tour desde marzo debido a una lesión de rodilla.
«El año pasado tuve que tener algunas conversaciones serias conmigo mismo sobre cuánto quiero dedicarme», dijo.
«Me preguntaba si realmente quería meterme en una olla a presión: cada vez que salgo hay muchas expectativas.
«Pero me siento genial. Ahora que tengo 30 años, tengo que empezar a cuidar un poco mejor mi cuerpo.
«Sé que si puedo jugar al mejor de tres con tie-break eso está muy lejos de donde estaba hace un año y medio».