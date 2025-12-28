Si alguna jugadora va a vencer a Kyrgios, se esperaría que fuera Sabalenka.

El bielorruso de 27 años ganó cuatro títulos, incluido el US Open, y alcanzó otras cinco finales en una productiva temporada 2025.

Sabalenka ha sido una de las sacadoras más efectivas esta temporada, ubicándose entre las cinco mejores en cuanto a juegos de servicio ganados, y tiene golpes de fondo poderosos.

La cuatro veces campeona de torneos individuales importantes tiene la capacidad de superar a sus oponentes, aunque todavía es propensa a ser errática desde la línea de base.

Durante la última temporada, en la que ganó 59 de sus 71 partidos, Sabalenka ha buscado introducir más variedad en su juego con drop-shots y acercándose a la red.

«Siento que estaré más preparada que este chico», dijo a BBC Sport.

La exhibición será al mejor de tres sets, con un desempate de 10 puntos si se llega a un set decisivo.

Según los organizadores Evolve, los datos muestran que las jugadoras se mueven en promedio un 9% más lento que los hombres, por lo que las dimensiones del lado de la cancha de Sabalenka serán un 9% más pequeñas.