El lanzador Ben Sanderson disfrutó de un «día perfecto» después de que su increíble actuación llevara a Northamptonshire a una victoria por entradas sobre Worcestershire.

Sanderson consiguió 6-7 en el espacio de 29 bolas en Wantage Road para terminar con 7-31 y las mejores cifras de su carrera en un partido, con 11-109.

Fue la primera victoria de Northants en la temporada, y de hecho la primera desde que vencieron a Middlesex por cuatro wickets en junio de 2025.

«Probablemente sea una de mis mejores actuaciones; el cambio de pelota ayudó, las luces se encendieron, las condiciones nubladas, pero se sintió hermoso cuando salió de mi mano», dijo el jugador de 37 años a BBC Radio Northampton.

«Todo lo que intenté pareció funcionar en ese momento, y también se necesita un poco de suerte. Hablamos de golpear con fuerza la parte superior del wicket, y no puedo hacer nada más que eso.»

Sanderson debutó con Northants en 2016 y solo necesita cinco wickets más para alcanzar los 450 en el críquet de primera clase.

Espera que a la victoria sobre Worcestershire le sigan otras antes de que finalice el primer bloque de partidos del Campeonato a finales de este mes.

«Fue un día perfecto, no creo que pudiéramos haberlo hecho mejor», dijo.

«Hemos dominado probablemente tres de los cuatro partidos y esa victoria se veía venir desde hace tiempo; es muy necesaria y merecida por todos.»

«La confianza no deja de crecer. Con esta victoria en nuestro haber, si seguimos jugando así, deberíamos conseguir un par de triunfos más en este último bloque (de partidos)».

Sus próximos dos partidos son fuera de casa, contra Derbyshire y Gloucestershire.

El entrenador principal, Darren Lehmann, dijo: «Se necesitan actuaciones excepcionales como la de Ben Sanderson, pero nuestros bateadores han alcanzado otro nivel este año, lo que les da a nuestros lanzadores más tiempo para conseguir 20 wickets».

Northants iba 50-6 en la primera entrada de su partido inaugural de la temporada contra Lancashire, pero logró aguantar y conseguir un empate con su última pareja de bateadores en el campo.

Y Lehmann cree que no haber perdido ese partido les dio a sus jugadores una confianza extra para la temporada que se avecina.

«La forma en que luchamos contra un equipo de calidad, logrando un empate con los dos últimos bateadores jugando juntos durante una hora, eso les da confianza a los muchachos y eso es lo que queremos: tendrán que jugar bien para vencernos», dijo.

«Queremos jugar a nuestra manera, dar el primer golpe, por así decirlo, tomar la iniciativa y dominar el partido, y creo que lo hicimos bastante bien en este partido (contra Worcestershire)».