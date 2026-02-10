La temporada de Jack Grealish ha llegado a un final abrupto. El extremo inglés, cedido por el Manchester City al Everton, no volverá a jugar antes del final de la campaña tras someterse a una operación en el pie izquierdo. Es un duro revés para el jugador de 30 años, que ya lleva varias semanas de baja y ahora ve cómo se desvanecen sus ambiciones internacionales.

Grealish no volverá a vestir la camiseta del Everton esta temporada. Aquejado de una lesión en el pie izquierdo, el internacional inglés se sometió a una intervención quirúrgica para tratar una fractura por estrés, lo que confirma el final oficial de su temporada. De baja desde el 18 de enero, nunca logró recuperar el ritmo tras esta persistente lesión.

Una lesión acaba con las esperanzas del club y del fútbol internacional

Cedido por el Manchester City para recuperar su impulso, el centrocampista ofensivo solo jugó 20 partidos de la Premier League esta temporada, anotando 2 goles. Un regreso modesto, muy afectado por problemas físicos recurrentes que afectaron su consistencia y redujeron su influencia en el juego general del Everton.

En redes sociales, Grealish confirmó personalmente la noticia, reconociendo que su temporada ha terminado y que le espera un largo periodo de recuperación. La lesión también acaba con sus esperanzas de participar en el Mundial de este verano, un objetivo que anhelaba a pesar de la feroz competencia por un puesto en la selección nacional.