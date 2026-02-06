El Manchester United necesita un jugador como Micky van de Ven para elevar su once inicial, según Peter Schmeichel, y TEAMtalk puede confirmar que los Diablos Rojos están entre los clubes que muestran interés en la estrella holandesa.

Van De Ven se ganó una excelente reputación en el Wolfsburgo antes de fichar por el Tottenham en un contrato de 43 millones de libras en agosto de 2023. El defensa ha jugado 81 veces para los Spurs, aportando 10 goles y tres asistencias.

Los centrales Van De Ven y Cristian Romero se han consolidado como los mejores jugadores de los Spurs y, sorprendentemente, se han convertido en dos de sus mayores amenazas de gol.

Van De Ven se ha convertido en el jugador más rápido de la historia de la Premier League y también marcó un sublime gol en solitario contra el Copenhague a principios de esta temporada.

Durante una aparición en Viaplay , al ex portero del United, Schmeichel, le preguntaron sobre el veloz jugador de 24 años. Cuestionó por qué el United no ficha a jugadores como Van De Ven mientras busca volver a la cima del fútbol europeo.

«Creo que ha sido una revelación», dijo Schmeichel (según la fuente danesa Tipsbladet ) .

Creo que es un jugador fantástico. Tiene un dominio del juego realmente bueno, y su velocidad es muy valiosa si quieres jugar un fútbol ofensivo.

A veces pienso que un club como el Manchester United o incluso el Liverpool debería buscar a alguien como él. ¿Por qué no descubrieron a un jugador como él?

Fuentes nos confirmaron el 22 de enero que tanto el United como el Liverpool están realmente interesados ​​en fichar a Van De Ven , en caso de que se frustre con su vida en los Spurs.

¿Quieres más noticias de última hora sobre fichajes de fuentes originales? Añade TEAMtalk como fuente preferida en Google a tu lista de favoritos para obtener noticias fiables.

El futuro de Micky van de Ven aún está por decidir

El equipo del norte de Londres ha iniciado conversaciones contractuales con Van De Ven, pero tendrá dificultades para firmar nuevos contratos con él mientras se encuentra en el puesto 14 de la Premier League.

Entendemos que los Spurs le han dado al internacional holandés un precio de £100 millones (€116 millones / $137 millones).

La marcha de Van De Ven sería un duro golpe para la afición de los Spurs. Su velocidad ha rescatado al equipo en numerosas ocasiones, y tanto Michael Dawson como GiveMeSport lo han calificado de «jugador de talla mundial».

La incorporación de Van De Ven a un rival inglés como el United o el Liverpool haría que dicha transferencia fuera aún peor para los fieles de los Spurs.

Se especula cada vez más sobre la posibilidad de que su compañero central Romero también abandone el Tottenham Hotspur Stadium. Ha vuelto a criticar a la jerarquía del club en una publicación en redes sociales.

El Manchester United planea un triple fichaje; los Spurs negocian con el defensa

Mientras tanto, el United está planeando fichar a tres estrellas inglesas por un total de £172 millones , según un informe.

El United ha estado muy vinculado con Elliot Anderson, y él no es la única estrella del Nottingham Forest que están siguiendo .

Por otra parte, los Spurs pronto mantendrán ‘conversaciones’ con un defensor para evitar que se una al Bayern Munich .