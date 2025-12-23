A Bob MacIntyre le dijeron que no podía haber piedad en su partido de individuales de la Ryder Cup, a pesar de que los golfistas europeos ya tenían garantizada la victoria en Bethpage.

El equipo de Luke Donald estaba desesperado por triunfar por más de un punto en el partido de septiembre pasado para evitar que Estados Unidos citara la retirada por lesión de Viktor Hovland como un factor potencialmente decisivo.

El noruego consiguió medio punto garantizado después de declarar que no podía jugar debido a un problema en el cuello, mientras que Harris English estuvo fuera del equipo local.

En lo que fue una de las historias deportivas más importantes del año, Europa consiguió su primera victoria en Estados Unidos en 13 años por 15 puntos a 13.

Pero si MacIntyre hubiera perdido contra Sam Burns, y el estadounidense hubiera estado arriba con un solo partido por jugar en el último, Europa sólo habría llegado a casa por un margen muy estrecho.

La lesión de Hovland significó que los ingleses perdieron la oportunidad de ganar un punto completo para el equipo local en ese último día.

El empate de Tyrrell Hatton con Collin Morikawa significó que Europa finalmente resistió una sorprendente remontada de Estados Unidos para alcanzar la mágica cifra de 14 puntos y medio.

‘¿Dónde estamos ganando dos puntos y medio?’

Cuando comenzaron las celebraciones visitantes, MacIntyre y Burns abandonaron el green del 17 con el local uno arriba. El partido se había vuelto académico, pero dos vicecapitanes europeos presentes en las inmediaciones no lo vieron así.

«Thomas [Bjorn] y uno de los hermanos Molinari se me acercaron y me dijeron que necesitábamos tu medio punto», declaró MacIntyre a BBC Sport. «Realmente necesitamos tu medio punto».

Y no lo entendí bien cuando jugábamos el 18. Quería darle el putt a Sam, porque ya estaba terminado. Pero creo que todo el equipo no quería preocuparse por lo de Hovland y ese medio punto les quitó esa ventaja.

Burns embocó tres putts desde larga distancia en el green final y su oponente escocés mantuvo la calma para conseguir el par ganador del hoyo. Esto le permitió obtener el medio punto que le dio un margen que le permitió ganar sin cuestionamientos.

Al principio de la ronda, MacIntyre admitió que «pensó que se acababa el mundo» cuando Estados Unidos ganó cinco puntos y medio en los primeros siete individuales. De repente, surgió la posibilidad de la remontada más contundente en la historia de la Ryder Cup.

«Me pregunto, ¿dónde estamos ganando dos puntos y medio?», dijo Macintyre. «Y cuanto más se alargaba, más pensaba: No vamos a conseguir esos dos puntos y medio».