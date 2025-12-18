El miércoles por la noche, Yoane Wissa tuvo su primera titularidad desde que completó su prolongada transferencia de £ 55 millones desde Brentford , después de haberse recuperado de una lesión de rodilla y se podía sentir que el delantero de la República Democrática del Congo estaba de humor.

Sonriendo mientras salía, sólo le tomó 10 minutos abrir su cuenta, y fue un vistazo de los instintos de cazador furtivo que Wissa traerá a Newcastle.

Sin embargo, Wissa no parecía contento, sobre todo después de que Sasa Lukic igualara para el Fulham. No temía levantar los brazos y gritarle a sus compañeros si no lo encontraban rápidamente.

Recibió una gran ovación después de regresar para hacer una dura entrada a Emile Smith Rowe en un momento dado y recibió una ovación de pie cuando fue reemplazado por Nick Woltemade.

Aunque Wissa aún no está al 100%, claramente ayudará a aliviar la carga de Woltemade, quien tuvo una tarde aleccionadora contra Sunderland , cabeceando el balón hacia su propia red para el único gol del juego.

Wissa también le aportará al Newcastle algo diferente con su ritmo y movimiento.

«Estuve aquí y sabía que era especial», declaró Wissa a Sky Sports. «Ahora, jugar con la camiseta del Newcastle, es diferente. Estoy muy feliz hoy».

Ganar una copa es especial. Lo consiguieron el año pasado cuando yo no estaba, así que ahora quiero hacerlo yo también.