Con la Copa del Mundo cada vez más cerca, varios jugadores de alto perfil están de baja o en una carrera contrarreloj para demostrar que están en forma.

Las lesiones han obligado a los seleccionadores internacionales a tomar decisiones difíciles a medida que se acerca el inicio del torneo en Estados Unidos, Canadá y México, previsto para el 11 de junio.

Lamine Yamal causó preocupación en España cuando sufrió una lesión en los isquiotibiales al marcar un gol para el Barcelona contra el Celta de Vigo el miércoles, aunque su club espera que esté en forma para el Mundial.

No obstante, se ha sumado a una creciente lista de jugadores clave con problemas de lesiones a medida que se acerca el torneo.

Y en esa lista hay algunos nombres importantes.