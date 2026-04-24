Con la Copa del Mundo cada vez más cerca, varios jugadores de alto perfil están de baja o en una carrera contrarreloj para demostrar que están en forma.
Las lesiones han obligado a los seleccionadores internacionales a tomar decisiones difíciles a medida que se acerca el inicio del torneo en Estados Unidos, Canadá y México, previsto para el 11 de junio.
Lamine Yamal causó preocupación en España cuando sufrió una lesión en los isquiotibiales al marcar un gol para el Barcelona contra el Celta de Vigo el miércoles, aunque su club espera que esté en forma para el Mundial.
No obstante, se ha sumado a una creciente lista de jugadores clave con problemas de lesiones a medida que se acerca el torneo.
Y en esa lista hay algunos nombres importantes.
Marc Andre ter Stegen (Barcelona y Alemania)
El portero titular de Alemania lucha por recuperarse de una lesión muscular de larga duración. La lesión ha limitado considerablemente su preparación y sus posibilidades de estar listo para los primeros partidos en junio se reducen cada vez más. Su ausencia supondría un duro golpe para una selección que se caracteriza por su experiencia en grandes torneos.
Rodrygo (Real Madrid y Brasil)
Brasil sufre un duro golpe con la baja del delantero del Real Madrid, que se rompió el ligamento cruzado anterior en marzo. Los pentacampeones del mundo no contarán con uno de sus atacantes más explosivos, y su lesión acaba con cualquier esperanza de que regresen al torneo.
Cristian Romero (Tottenham Hotspur y Argentina)
El defensa argentino se perderá el resto de la temporada de la Premier League por una lesión de rodilla. El jugador de 27 años se mostró visiblemente afectado al abandonar el campo cojeando tras un choque con el portero Antonin Kinsky durante la derrota del Tottenham ante el Sunderland en abril, en la Premier League.
Si bien existe optimismo sobre su pronta recuperación, persiste la preocupación por su falta de participación en partidos recientes. Su agresividad y liderazgo son fundamentales para la defensa argentina.
Hugo Ekitike (Liverpool y Francia)
El delantero francés Ekitike se rompió el tendón de Aquiles en abril y no se espera que vuelva a jugar hasta 2027, lo que acaba por completo con sus esperanzas de participar en el Mundial.
Ekitike fichó por el Liverpool procedente del Eintracht Frankfurt el pasado mes de julio y ha sido uno de sus jugadores más destacados en una temporada difícil para el club, con 17 goles y seis asistencias en todas las competiciones.
Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur y Ghana)
Kudus está a la espera de una evaluación más exhaustiva de una lesión en el cuádriceps que podría requerir cirugía. Ghana corre el riesgo de perder a su figura creativa clave si la recuperación se prolonga más de lo previsto. Su disponibilidad sigue siendo incierta mientras se avecinan decisiones cruciales. El internacional ghanés lleva más de tres meses de baja tras retirarse cojeando del empate 1-1 del Tottenham contra el Sunderland el 4 de enero.
Eder Militao (Real Madrid y Brasil)
Militao se perderá el resto de la temporada del Real Madrid tras sufrir un desgarro en el isquiotibial. El central de 28 años aspira a regresar para el Mundial, pero el cuerpo médico de Brasil se muestra cauto debido a su historial reciente de lesiones musculares.
Reece James (Chelsea e Inglaterra)
El defensa inglés James vuelve a sufrir molestias en los isquiotibiales mientras se encuentra de baja en el Chelsea. Tras haberse perdido los dos últimos grandes torneos, sus esperanzas dependen de evitar nuevas recaídas. El jugador de 26 años se lesionó en la derrota por 1-0 ante el Newcastle en la Premier League en marzo. Cualquier retraso en su recuperación pondría en serio peligro su participación.
Alphonso Davies (Bayern de Múnich y Canadá)
El jugador estrella de Canadá vuelve a sufrir los recurrentes problemas musculares que lo han aquejado en sus últimas temporadas en el Bayern de Múnich. Su velocidad explosiva es fundamental para el peligro que representa Canadá, pero su cuerpo parece estar fallando en el peor momento posible. Si no está en plena forma, las posibilidades de Canadá se verán seriamente comprometidas.