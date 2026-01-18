Para Sadio Mané, todo comenzó en Bambali.

Fue en el suroeste de Senegal donde comenzó a jugar al fútbol en sus calles de tierra roja y campos de arena y donde, a los 13 años, vio la famosa remontada del Liverpool contra el AC Milan en la final de la Liga de Campeones de 2005.

Desde entonces, ha levantado ese prestigioso trofeo y la Premier League con los Reds, además de conseguir el título de la Copa Africana de Naciones con los Teranga Lions.

Mané marcó el penalti de la victoria contra Egipto en la final de la edición de 2021 y lo describió como «el mejor día de mi vida y el mejor trofeo de mi vida».

Tras ese triunfo, un estadio recibió su nombre en la ciudad de Sedhiou, a menos de cuatro horas de su ciudad natal, como reconocimiento a sus logros.

El delantero ahora tiene la oportunidad de ganar un segundo título de Afcon cuando Senegal se enfrente a Marruecos el domingo en Rabat (19:00 GMT) y potencialmente retirarse del torneo en un destello de gloria.

«Sabemos cómo jugar la final», dijo Mané después de que su gol en el segundo tiempo eliminara a Egipto en semifinales.

«Una final está para ganarla. Estaré muy feliz de jugar mi última final de la Copa Africana de Naciones, de disfrutarla y de hacer que mi país gane».

El centrocampista Pape Gueye dice que el equipo tiene como objetivo convencer a Mané, a quien llamó «una leyenda de Senegal», de cambiar de opinión acerca de que esta será su última Afcon y permanecer con el equipo al menos para la edición de 2027 en Kenia, Tanzania y Uganda.

«Vamos a intentar retenerlo con nosotros un poco más de tiempo, porque todavía tiene muchos años grandes por delante», dijo el jugador de 26 años del Villarreal a BBC Afrique.

Escuché lo que dijo y veremos qué decide hacer. Pero realmente queremos que se quede con nosotros muchos años más.