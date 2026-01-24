En el minuto 40, un centro a balón parado parecía que iba directo a la cabeza de la estrella del Bayern Munich, Harry Kane, pero antes de que eso pudiera suceder, Raphaël Guerreiro se abalanzó para conectar un cabezazo que no encontró el objetivo.

En la transmisión, Kane se mostró furioso por cómo se desarrollaron las cosas y, según parece, el inglés en realidad estaba irritado con el veterano portugués porque la jugada fue diseñada específicamente para Kane.

“Esa jugada a balón parado de la primera mitad estaba hecha para mí. Hicimos una jugada a balón parado única solo para liberarme. Por eso me enojé un poco cuando Rapha la intentó. Pero no hay problema”, dijo Kane (capturado por @iMiaSanMia ).

En ese momento, el marcador era 0-0 y la tensión podría haber aumentado un poco, ya que el Bayern de Múnich no parecía tener mucho éxito en el último tercio del campo. Kane finalmente marcaría un doblete y ayudaría a los bávaros a conseguir una victoria por 2-0, pero por un breve instante, el delantero estrella dejó ver sus emociones de una manera que no vemos a menudo.

Después, por supuesto, todo quedó olvidado y el Bayern Múnich se alegró de llevarse los tres puntos.