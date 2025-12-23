Advertencia de contenido: Este artículo contiene una discusión sobre el suicidio y la salud mental.

Rhys Bennett llega a la sala de prensa del campo de entrenamiento de Carrington del Manchester United lleno de energía, como se esperaría de un futbolista profesional de 22 años.

Alto y seguro de sí mismo, delgado y en buena forma física (aparte de una lesión de rodilla de la que está intentando recuperarse para poder completar un préstamo a un club de la League One el mes que viene), el defensa Bennett ofrece un firme apretón de manos y habla de su habilidad en desarrollo como DJ.

Bennett, capitán del último equipo del United que ganó la FA Youth Cup en 2022, ha impresionado durante su período de préstamo en Fleetwood.

Pero hoy no habla de eso.

Bennett tiene serios problemas que discutir, que se derivan de un desgarrador mensaje que publicó en las redes sociales el 28 de octubre.

«Roto, devastado, simplemente no quiero creer que sea real», dijo. «Te amo en esta vida y en la siguiente».

El mensaje era para su padre, David, quien se había quitado la vida.

Bennett quiere hablar sobre el dolor de los que quedaron atrás, fomentar el diálogo y suplicar a quienes luchan con su salud mental que elijan un camino diferente al que tomó su padre.

David, junto con el resto de su familia, donó su tiempo para ayudar a Rhys y a su hija Megan, quien trabaja en el cuidado de la salud mental.

«Era muy trabajador», dice Bennett. «Uno crece, sobre todo como hijo, y admira a su padre. Quiere ser como él».

Me dio muchísimo a lo largo de los años, incluyendo mi resiliencia y mi ética laboral. El tiempo que él, mi madre y mi familia invirtieron en mí para cumplir mi sueño es algo por lo que estaré eternamente agradecido. Siempre estuvieron ahí para mí, pase lo que pase.

No se dan cuenta de lo mucho que se les aprecia y de cómo influyen en la gente. Quieres millones de risas y llantos más, o lo que sea. Agradezco todo lo que ha hecho por mí.

«Por más triste que sea la situación y que el último capítulo de su vida no haya sido bueno, aún así hay que celebrar su vida y pensar en los buenos momentos.

Si pudiera tener una última conversación con él, sería para decirle lo agradecida que estoy como persona, lo mucho que lo quiero y para hacerle saber cuánto lo aprecio. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde.

La razón de Bennett para hablar con BBC Sport es clara: quiere ayudar. Es consciente de que es muy posible que nunca sepa si una entrevista ha ayudado a alguien en concreto, pero ese no es el objetivo.

«Quiero hablar de la importancia de decirle a la gente cómo te sientes, lo especial que es estar vivo, respirar, poder comer, dormir. Hay que estar agradecido por lo que se tiene», dice.

«Alguien puede sentirse de cierta manera, pero con suerte esto anima a la gente y tal vez se preocupen por cómo está esa persona y le pregunten si está bien.

No te cuestiones, simplemente hazlo. Hazles saber a tus seres queridos que estás ahí para ellos.

David y un joven Rhys Bennett posan para una foto.

Fuente de la imagen,Rhys Bennett

Título de la imagen,

Bennett cuando era joven con su padre David

En 2023, Norwich City produjo un video poderoso y conmovedor que destacó lo difícil que puede ser identificar a personas que luchan con su salud mental.

En el video, el fan que parece introvertido y agobiado termina siendo el que coloca una bufanda en honor a su aparentemente extrovertido y alegre amigo.

Bennett enfatiza este punto.

«La gente se pone mascarillas porque no quiere ser una carga para los demás», dice.

Pueden poner cara de valientes, pero luego volver a casa están muy disgustados y pasando un momento muy difícil. Quizás estén pidiendo a gritos que alguien les pregunte: «¿Estás bien?».

«Esa es la cuestión, no debería haber una situación en la que pienses ‘están bien’. Simplemente pregúntales ‘¿cómo estás?’.

Es tan sencillo de decir. No es una tarea ardua. Es simplemente conectar y hablar. No te das cuenta de la gran diferencia que puede suponer para alguien.

Bennett no se considera valiente por hablar en público tan pronto después de una experiencia tan terrible.

Para él, la situación es sencilla, especialmente en una época del año en la que los medios de comunicación retratan el estereotipo de la familia feliz.

«No quiero que la gente sienta lástima por mí», dice. «No soy así como persona».

Lo que quiero intentar hacer es ayudar. Me da tranquilidad saber que podría conectar con alguien y afectar su decisión de ser más positivo y hacer un cambio en su vida.

«Es el momento en el que te reúnes y haces cosas con tu familia que probablemente no harías normalmente.

«Pero nunca debería haber una época del año en la que no se hable. Debería ser algo que dure todo el año».

A Bennett le duele saber que nunca podrá volver a hablar con su padre. Sin embargo, nunca lo olvidará y guardará su recuerdo cerca, en las buenas y en las malas.

«Te da una perspectiva diferente y te da un propósito», dice.

«Por terrible que sea lo que pasó, papá no querría que eso descarrilara mi carrera ni cambiara mi perspectiva de la vida.

Parecía que las cosas se le habían vuelto demasiado difíciles, pero lo único que él quería para mí era que me fuera bien. Eso lo recordaré.

«Las cosas que logre en la vida serán agridulces porque él nunca estará allí para verlas.

«Pero aún así te motiva. Te da ese fuego en el estómago de que voy a hacer esto por él, por mi familia y por mí.

«Sé que, en los días buenos y malos, él siempre está conmigo en espíritu».

Bennett está terminando. Pero aún no ha terminado; ni ahora ni en el futuro, sospechas. Tiene un último mensaje.

«Simplemente extiende la mano», dice.

No importa la hora del día. Hay líneas de ayuda disponibles las 24 horas. Familiares, amigos. Acércate y conecta. Habla con la gente. Apóyala.

«Hazles saber que no importa la hora del día: estarás ahí para las personas que más amas y aprecias».