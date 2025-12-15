Charlie Smyth pateó un gol de campo de 47 yardas con seis segundos restantes en el reloj para darle a los New Orleans Saints una victoria de 20-17 sobre sus rivales de división, los Carolina Panthers.

El ex jugador de fútbol gaélico de Mayobridge en el condado de Down estaba haciendo su tercera titularidad en su carrera en el Superdome y también pateó un tiro de 42 yardas y dos puntos extra en la victoria.

Los Saints estaban abajo 17-7 en el tercer cuarto, pero el primer gol de campo de Smyth en el juego los acercó a un punto.

La atrapada de touchdown de Chris Olave le dio a Smyth la oportunidad de empatar el juego con el jugador de 24 años agregando debidamente el punto extra para poner el marcador en 17-17 con dos minutos y ocho segundos restantes.

Los Panthers solo pudieron conseguir un primer down en su siguiente serie para devolverle el balón a los Saints y la oportunidad de obtener una segunda victoria consecutiva.

El mariscal de campo novato Tyler Shough lideró a Nueva Orleans a la posición con la causa de los Saints ayudada por una penalización por rudeza innecesaria de 15 yardas marcada contra Lathan Ransom de los Panthers.

La patada de Smyth le dio al equipo su cuarta victoria de la temporada y la segunda consecutiva después de la victoria de la semana pasada sobre los Tampa Bay Buccaneers.

Smyth es apenas el tercer pateador de la isla de Irlanda que participa en un partido regular de la NFL, después de Neil O’Donoghue entre 1977 y 1985 y Jude McAtamney en cada una de las dos últimas temporadas.

El ex portero de Down había sido miembro del equipo de práctica de los Saints como parte del programa de ruta de jugadores internacionales de la NFL después de firmar su primer contrato en marzo de 2024.

A lo largo de su carrera de tres juegos en la NFL, ha anotado cuatro de sus cinco intentos de gol de campo con un esfuerzo más largo de 56 yardas y ha tenido éxito en cada uno de sus intentos de PAT (punto después del touchdown).

Los Saints jugarán de nuevo contra los New York Jets en Nueva Orleans el domingo 21 de diciembre (18:00 GMT).

Después de tres ascensos al equipo de práctica en esta temporada, las reglas de la NFL establecen que Smyth necesitaría ser fichado para el roster de 53 hombres para poder jugar contra los Jets.