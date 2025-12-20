Es justo decir que al Liverpool le gustó enfrentarse al Tottenham la temporada pasada.

Se volverán a encontrar este sábado después de cuatro juegos entre los equipos en 2024-25, incluida una semifinal de ida y vuelta de la Copa Carabao, con un marcador global de 15-5 para los Rojos.

A continuación, echamos un vistazo a los cuatro partidos.