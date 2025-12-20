Es justo decir que al Liverpool le gustó enfrentarse al Tottenham la temporada pasada.
Se volverán a encontrar este sábado después de cuatro juegos entre los equipos en 2024-25, incluida una semifinal de ida y vuelta de la Copa Carabao, con un marcador global de 15-5 para los Rojos.
A continuación, echamos un vistazo a los cuatro partidos.
Tottenham 3-6 Liverpool, 22 de diciembre de 2024
Un auténtico petardo navideño.
Los irresistibles Reds abrieron una ventaja de cuatro puntos en la cima de la Premier League con una paliza despiadada a unos Spurs afectados por lesiones. Dobletes de Mohammed Salah y Luis Díaz, y un gol de Alexis Mac Allister y otro de Dominik Szoboszlai, pusieron al Liverpool 6-1 arriba, antes de los goles de consolación de Dejan Kulusevski y Dominic Solanke en los últimos minutos. James Maddison marcó el primero del Tottenham.
Tottenham 1-0 Liverpool, 8 de enero de 2025
Los Spurs superaron un partido ajustado por 1-0 para obtener una ligera ventaja en el partido de ida de esta semifinal de la Copa Carabao.
El joven Lucas Bergvall anotó en el final, apenas unos momentos después de evitar una segunda tarjeta amarilla cuando atrapó al defensor del Liverpool Kostas Tsimikas en el final, en un incidente que no vio el árbitro.
Aunque esto no importó demasiado…
Liverpool 4-0 Tottenham, 6 de febrero de 2025
Cuatro goles, cuatro goleadores diferentes y un puesto final reservado.
A pesar del déficit de la ida, este partido nunca estuvo en duda y el Liverpool volvió a demostrar su capacidad para superar a los Spurs casi a voluntad.
Los cánticos sobre el viaje a Wembley comenzaron poco después del segundo tiempo, cuando los goles de Cody Gakpo, Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai y Virgil van Dijk provocaron celebraciones dentro de Anfield.
Liverpool 5-1 Tottenham, 27 de abril de 2025
El más dulce de todos. Un soleado domingo de primavera, en un Anfield eufórico, el Liverpool consiguió su segundo título de la Premier League, y el primero ante su afición.
Dominic Solanke le dio a los Spurs una ventaja inicial sorprendente, pero cinco goles de cinco goleadores diferentes hicieron que los Rojos reaccionaran y derrotaran a sus oponentes y pusieran en marcha una gran fiesta en Merseyside.
Luis Díaz, Alexis Mac Allister, Cody Gakpo y Mohamed Salah marcaron todos ellos, y el último gol fue un autogol de Destiny Udogie, del Spurs.