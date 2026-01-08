No se espera que la decisión del Manchester United de despedir a Ruben Amorim influya en lo que haga el club durante la ventana de transferencias de enero , según los informes.

El United realizó una generosa inversión el verano pasado para renovar una línea ofensiva que no funcionaba bien, invirtiendo más de 200 millones de libras (270,3 millones de dólares) solo en Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Šeško. Se prevé una mayor inversión en otras áreas del equipo, principalmente en el centro del campo, para el verano de 2026, pero enero se prevé que transcurra sin nuevos fichajes.

El United había estado interesado en una adquisición oportunista por Antoine Semenyo debido a su disponibilidad a través de una cláusula de rescisión de 65 millones de libras. Sin embargo, la preferencia de Semenyo por el Manchester City , en lugar de los Diablos Rojos y otros pretendientes rumoreados, no los impulsará a buscar otro equipo, según The Athletic . Y no se producirá ningún cambio significativo en esa estrategia como resultado de los acontecimientos de esta semana.

Amorim se mostró frustrado al decir en Nochebuena: «Tengo la sensación de que si queremos jugar con un 3-4-3 perfecto, necesitamos gastar mucho dinero y tiempo. Empiezo a comprender que eso no va a suceder». Se negó a aclarar esos comentarios tan solo tres días antes de perder su puesto .