El Manchester City puede contar con la presencia de uno de los mejores porteros del mundo, Gianluigi Donnarumma, durante los próximos años, afirma el periodista Rory Smith.

El portero italiano realizó una parada espectacular para negarle al Liverpool un punto en Anfield el domingo y reforzar la búsqueda del título de la Premier League de su equipo.

Tal fue la calidad de la parada, que se pudo ver al técnico del City, Pep Guardiola, imitando la acción de su portero en la línea de banda, lo que se puede ver en una imagen a continuación.

Un debate en el Monday Night Club de BBC Radio 5 Live analizó el trabajo de pies, la distribución y más, y algunos miembros del equipo le dieron ventaja a Donnarumma sobre otros porteros de renombre.

Smith, del Observer, comentó: «En un partido de mucha presión, ¿preferirías a Donnarumma o a David Raya? Te inclinarías por Donnarumma. En Europa, quizá el único extrañamente ignorado sea Thibaut Courtois».

Creo que probablemente sean esos dos los mejores del mundo. El tamaño de Donnarumma. Raya es fantástico, pero creo que Donnarumma me da más seguridad.

¿Tiene el Manchester City la ventaja en la portería? © Getty Images

El ex portero del Manchester City, Shay Given, añadió: «Cuando salió al mercado, era una oportunidad demasiado buena como para rechazarla.

«Tiene 26 años y podría estar allí otros 10 años.

«La atajada al final… a muchos porteros les habría costado evitarla.

«El tamaño del hombre. La presencia que algunos porteros no tienen, él la tiene. Creo que solo ves la reacción de sus compañeros: no creían que estuviera atajando eso.

Analizando la liga a lo largo y ancho del campo, ¿quién es mejor en este momento? Quizás David Raya.