Les pedimos su opinión sobre las posibilidades del Crystal Palace de clasificarse para las competiciones europeas esta temporada, a falta de tan solo cuatro partidos para que el equipo de Oliver Glasner pueda demostrar su valía.

Aquí tenéis algunas de vuestras opiniones:

Daniel: Solo necesitamos ganar dos partidos para que Oliver Glasner se retire por todo lo alto, el Crystal Palace gane otro trofeo y el fútbol europeo regrese a Selhurst Park.

Karim: Si bien creo que podemos ser competitivos dados nuestros resultados en la liga esta temporada, la única posibilidad realista que tenemos de clasificar a Europa es ganar la Conference League. Somos uno de los pocos equipos que tiene que jugar contra el Arsenal y el Manchester City antes de que termine la temporada, así que debemos concentrarnos por completo en el Shakhtar Donetsk para llegar a la final en Leipzig.

Grant: Tenemos muchas posibilidades si ganamos la Conference League, pero pocas si nos clasificamos. Si lo hacemos, necesitamos más creatividad y capacidad goleadora en el mediocampo. También necesitamos un suplente para Daniel Muñoz, ya que los partidos en los que no estuvo presente fueron desastrosos. Me gusta Joao Gomes del Wolves.

Mike: Me encantaría decir que sí, pero lamentablemente no somos lo suficientemente buenos y carecemos de una política de fichajes coherente. Si tenemos en cuenta que la próxima temporada llevaríamos 14 años en la Premier League, deberíamos haber progresado mucho más que nuestros rivales, con la excepción de la FA Cup. Hasta que Steve Parish no se retire, esto no cambiará.

David: Probablemente tendremos una plantilla más débil y un nuevo entrenador la próxima temporada, así que, sinceramente, espero que no estemos en Europa.

Ben: Creo que tenemos que hacerlo. Tras el descenso del año pasado, se hizo imprescindible ganar. Si no ganamos la Europa League la próxima temporada, pues qué se le va a hacer, ¡pero merecemos estar ahí porque ganamos la FA Cup!