Le pedimos su opinión después del partido de la Premier League del sábado entre Tottenham y Liverpool.

A continuación se muestran algunos de sus comentarios:

Aficionados de los Spurs

Steve: Otra derrota caótica y autoinfligida que se suma a todas las anteriores. Me estaba volviendo fan de Romero como capitán, pero no puede ocultar su lado oscuro por mucho tiempo, y por eso ahora es el momento adecuado para que se vaya. Simons es muy flojo en la Premier League y no nos llevará al siguiente nivel, pero no está solo en el equipo. Necesitamos ser implacables, reemplazar a los pesos ligeros antes de que termine la temporada y reconstruir.

Neil: Unidimensional, sin estilo ni chispa y con una indisciplina escandalosa. Totalmente lamentable. Llevo 45 años siendo hincha de los Spurs y preveo una batalla por el descenso después de esta debacle.

Nicki: La verdad es que me dio asco la total falta de deportividad de los Spurs hoy. Las dos tarjetas rojas fueron más que merecidas. Una total indiferencia hacia el partido. De hecho, les habría sacado más tarjetas rojas.

Aficionados del Liverpool

Carl: Muy mala actuación del Liverpool. Tenemos muchos jugadores de ataque, pero el entrenador no consigue encajarlos. Quedaron con nueve y empeoramos. Muy frustrante. En resumen, ni los jugadores ni el entrenador hicieron un buen trabajo.

Dave: El Liverpool fue expulsado del campo por una de las actuaciones más físicas (sucias) de los Spurs. Isak cometió dos faltas sin castigo. Faltas tardías por doquier. Por suerte para los Spurs, solo fueron dos rojas. Bien hecho, Liverpool. No es fácil jugar contra eso.

Richard: ¿Cómo puede un equipo ir ganando 2-0 contra 10 hombres y luego contra nueve, desmoronarse, entrar en pánico, perder la forma y casi perder el partido? Lo cual, de nuevo, se está convirtiendo en la norma esta temporada. ¿Qué o quién se equivoca?