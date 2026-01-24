El Liverpool podría enfrentarse a una dura batalla para retener a uno de sus prospectos más brillantes, con una de las estrellas de la academia del club ya siguiendo los pasos de Trent Alexander-Arnold.

El lateral derecho es, por supuesto, el nombre más importante que ha surgido de los establos de Anfield en los últimos años, habiendo jugado un papel enorme en el éxito del club bajo el mando de Jurgen Klopp y se ha establecido como uno de los mejores jugadores del mundo antes de trasladarse al Real Madrid el verano pasado.

Más jugadores podrían seguirle pronto al Bernabéu. Se ha relacionado a Ibrahima Konaté con un posible traspaso a la capital española, aunque algunos informes sugieren que el Real Madrid podría haber enfriado su interés , mientras que un joven del Liverpool podría estar ya llamando la atención del gigante de La Liga.

El extremo adolescente Joshua Abe se ha convertido en una de las mayores promesas de los Reds, a pesar de haber cumplido apenas 15 años el pasado julio. Aunque no puede firmar un contrato profesional hasta el año que viene, el joven ya ha firmado con la Agencia PLG, dirigida por Tyler, el hermano de Alexander-Arnold .

La agencia cuenta con varios clientes conocidos, entre ellos el propio Alexander-Arnold, así como Andy Robertson , Jordan Henderson y Jarrod Bowen, del West Ham.

En respuesta a una publicación de PLG en Instagram dando la bienvenida a Abe a la agencia, Alexander-Arnold dijo: «Nunca dudo», junto con un emoji de apretón de manos.

El paso de Abe a la representación formal con PLG se produce después de que visitara Madrid el mes pasado, cuando el adolescente fue fotografiado con Alexander-Arnold y su hermano en el campo del Bernabéu después de la victoria de Los Blancos por 2-0 contra el Sevilla.

También fue fotografiado con Vinicius Jr, después de haber recibido una camiseta autografiada del astro brasileño y Jude Bellingham , lo que generó sospechas de que el Real podría estar tratando de cortejar a Abe con un traslado a la capital española.

Según This Is Anfield , Abe también está siendo seguido de cerca por Chelsea y Arsenal, ya que Liverpool podría enfrentarse a una seria competencia por su futuro a largo plazo.

Generalmente utilizado como extremo derecho, Abe es capaz de jugar en toda la línea del frente y ya ha causado una gran impresión con la selección sub-18 de los Rojos.

Hizo su debut en ese grupo de edad en septiembre y ha disputado seis partidos con el equipo de Simon Wiles, marcando y asistiendo en partidos contra Manchester City y Nottingham Forest.

Abe se incorporó al Liverpool como sub-9 en 2018, y Alexander-Arnold estuvo presente para darle la bienvenida al club. Desde entonces, ha representado a Inglaterra en las categorías sub-15 y sub-16.