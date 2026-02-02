Liam Rosenior lo calificó de antemano como el partido más importante de la temporada del Chelsea , y lo ganaron de manera dramática.

Se escucharon abucheos fuertes e imperdibles cuando sonó el pitido del descanso, pero el Chelsea no entró en pánico.

Rosenior dio entrada a Marc Cucurella, Joao Pedro y Wesley Fofana en el descanso , y los tres participaron en los dos goles que pusieron al Chelsea al nivel: Fofana centró para Joao Pedro y luego Cucurella cabeceó el gol del empate.

Joao Pedro también estuvo involucrado en el dramático gol de la victoria de Enzo Fernández en el último momento que colocó al Chelsea en el tercer lugar, con Jean-Clair Todibo expulsado en el tiempo de descuento por colocar sus manos amenazadoramente sobre el cuello de Joao Pedro.

Tras la victoria sobre el Nápoles , no hubo prácticamente ningún tropiezo.

A Sánchez no le dieron ninguna ayuda

Hace apenas tres días, Robert Sánchez salvó al Chelsea de encajar el empate en el último minuto contra el Nápoles, que les habría dado la clasificación para los play-offs de la Champions League. Mantuvo su posición y realizó una gran parada para evitar el gol de Romelu Lukaku.

Sus compañeros de equipo estaban en deuda con él entonces; aún más ahora.

Aunque tal vez podría haberlo hecho mejor con el centro de Jarrod Bowen que se metió en el área para darle al West Ham la ventaja, fueron predominantemente Jorrel Hato y Alejandro Garnacho (que fue el peor jugador en la cancha y fue sustituido en el medio tiempo ) los principales culpables del gol en la preparación.

El segundo gol del West Ham llegó nuevamente desde el lado derecho y con asistencia de Aaron Wan-Bissaka, y nuevamente la defensa del Chelsea no ayudó a su portero antes de que Summerville anotara.

En la segunda mitad, los disparos de Mateus Fernandes y Bowen cada uno podrían haber puesto el 3-0 y el partido decidido, y en ambas ocasiones Sánchez atajó y luego preguntó a sus defensores por qué permanecían anónimos y no se movían a bloquear.

Mantuvo al Chelsea en un partido que de algún modo acabaron ganando.

El espectáculo tardío

Rosenior dijo a mitad de semana: “No tengo sólo 11 buenos jugadores, tengo 22 jugadores destacados”.

Ciertamente, no parecía así cuando un equipo con siete cambios y jugadores suplentes como Benoit Badiashile y Garnacho perdía por dos goles ante los modestos Hammers.

Pero Rosenior fue recompensado por sus sustituciones en el medio tiempo y Chelsea tuvo otro resurgimiento tardío, al igual que en los juegos recientes bajo su nuevo entrenador contra el Arsenal en la Copa Carabao (derrota, pero con una buena actuación en el segundo tiempo) y Napoli a mitad de semana, cuando se recuperaron de 2-1 en contra para ganar 3-2 y clasificarse automáticamente para los octavos de final de la Liga de Campeones.

Celebraciones salvajes: Liam Rosenior (Getty Images)

El Chelsea ha demostrado recientemente su calidad al final de los partidos, terminando mejor de lo que empezó y dando a sus aficionados la confianza de que pueden recuperar un déficit en la segunda mitad.

El gol de la victoria llegó en el minuto 92 obra de Fernández. Provocó un caos en el Bridge y una pelea en el área técnica mientras Rosenior daba puñetazos al aire y celebraba con su equipo, entusiasmado.

Fernández eleva los niveles

Hay mejores jugadores en el Chelsea que Fernández. Reece James, Cole Palmer y Moisés Caicedo son solo tres.

Sin embargo, el fichaje de 107 millones de libras procedente del Benfica se ha consolidado durante los últimos 12 meses como uno de los goleadores más fiables del club y un jugador preparado para la lucha.

Fundamentalmente, ha demostrado ser un jugador capaz de estar a la altura de las circunstancias y elevar el nivel de quienes lo rodean también.

Enzo Fernández completó la remontada del Chelsea ante el West Ham (Getty Images)

El argentino tomó el toro por los cuernos y llevó el balón hacia adelante, abriendo camino hacia los extremos para aumentar el volumen en Stamford Bridge en una segunda mitad donde el péndulo cada vez se inclinó más en dirección a los locales.

Al llegar tarde al área, como suele hacer, para rematar con fuerza el pase recto de Joao Pedro para el 3-2 (el ganador), sumó tres goles en tres partidos para el Chelsea, cuya remontada para ganar este partido había sido todo un éxito.