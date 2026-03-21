El entrenador interino del Tottenham, Igor Tudor, ha sido acusado de mala conducta por su afirmación de que el árbitro Thomas Bramall favoreció al «equipo local» en la derrota de los Spurs por 2-1 ante el Fulham en la Premier League .
Tudor arremetió contra su equipo, amenazado por el descenso, tras la derrota sufrida el 1 de marzo, afirmando que Bramall «no entiende de fútbol».
El croata se había enfadado por el primer gol del Fulham, que, según él, se produjo por un empujón de Raúl Jiménez a Radu Dragusin antes de que Harry Wilson metiera el balón en la red.
En declaraciones a la BBC tras el partido, Tudor dijo: «No me gustó el árbitro de hoy, demasiado parcial hacia el equipo local. No me sentí cómodo con él».
«Todas las decisiones estuvieron a su favor. Él no entiende de fútbol, no sabe distinguir entre lo que está bien y lo que está mal.»
«Él [Jiménez] no estaba pensando en el balón, estaba pensando en cómo hacer trampa, engañó al jugador, lo empujó, fue trampa y es falta. Noventa y nueve de cada cien personas dirán que es falta, es obvio.»
La Federación Inglesa de Fútbol declaró que Tudor «presuntamente actuó de manera inapropiada durante una entrevista posterior al partido al hacer comentarios que implican parcialidad, ponen en duda la integridad o son personalmente ofensivos en relación con un árbitro».
El Tottenham y el técnico de 47 años tienen hasta el lunes para responder a la acusación.
Este partido fue el segundo de Tudor al mando, tras el despido de Thomas Frank, y extendió la racha de partidos sin victorias del club en la liga a 10 encuentros.
El gol de Wilson, que fue validado tras la revisión del árbitro asistente de vídeo Craig Pawson, se produjo después de que a los Spurs les anularan un gol similar la semana anterior en su derrota por 4-1 ante el Arsenal por una falta de Randal Kolo Muani sobre el defensa de los Gunners, Gabriel.
Dos derrotas más, incluida una desastrosa derrota por 5-2 en la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, dieron lugar a especulaciones sobre la posible sustitución de Tudor tras menos de un mes al frente del equipo.
A falta de ocho partidos de liga para el final de la temporada, el club del norte de Londres ocupa el puesto 16, un punto por encima de la zona de descenso.
Tras haber militado en la máxima categoría del fútbol inglés desde su única temporada en la antigua Segunda División en 1977-78, se estima que un descenso al Championship podría costarles más de 250 millones de libras.