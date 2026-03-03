En el último episodio del Monday Night Club de BBC Radio 5 Live, el panel analiza el «amor duro» que Igor Tudor ha demostrado a sus jugadores del Tottenham en sus primeras semanas a cargo.

El exdelantero de la Premier League Chris Sutton dice que el croata «no se ha ayudado a sí mismo» con los comentarios que ha hecho sobre sus jugadores, y agregó que existe la posibilidad de que sea despedido si los Spurs pierden su próximo partido el jueves.

«Me sorprendería que hubiera visto al Tottenham antes de hacerse cargo. Simplemente no lo entiendo», dijo Sutton.

«Estaba muy optimista en su primera conferencia de prensa, pero después de ver a su equipo entrenar y jugar, culpó a Thomas Frank de todo y les dijo a los jugadores que no se esforzaran».