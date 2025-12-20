Al menos un grupo de turistas ingleses está recibiendo elogios durante su estancia en Australia.

Las cosas pueden estar yendo mal para los jugadores de críquet de Inglaterra en el campo de juego en las Ashes, pero los fanáticos visitantes se han ganado el cariño de los lugareños al recoger su basura de los icónicos bancos de césped en el Adelaide Oval durante la tercera prueba, con un poco de ayuda de Elly Oldroyd de BBC Radio 5 Live.

Charlie Smith, miembro del grupo de seguidores de Barmy Army, apareció en 5 Live Breakfast a principios de esta semana y recibió un suave empujón de Oldroyd.

«Miré hacia afuera y pensé: ‘Lo han dejado hecho un desastre. Ese lugar es un desastre'», dijo Oldroyd. «Había basura por toda la colina.

«Y he aquí que Charlie, camino al campo el segundo día, va a un supermercado local, coge un rollo de bolsas de basura, las reparte y lo recoge todo.

«Pensé que bien hecho Charlie, bien hecho Barmy Army y bien hecho 5 Live Breakfast por hacerlo posible».

Los aficionados han sido ampliamente elogiados en las redes sociales después de que los medios locales publicaran un vídeo de la limpieza, un recuerdo a los equipos de fútbol japoneses que limpiaban sus vestuarios después de los partidos de la Copa del Mundo.

«Después de ver el desastre el primer día me sentí un poco avergonzado», dijo Smith a la BBC.

«Pensé que deberíamos hacerlo mejor. Éramos muchos.

«Pensamos que éramos cientos y que nos llevaría 20 minutos, o que los demás limpiadores tardarían una o dos horas».

Peter Malinauskas, primer ministro de Australia del Sur, describió a los fanáticos ingleses como «un grupo de primera clase».

«Esto simplemente se suma a la gran atmósfera que traen a los Ashes y siempre son bienvenidos nuevamente a Sudáfrica», dijo.

Smith dijo que habían recogido 30 bolsas de basura en los dos días anteriores.

«Cuando comencé a repartir las bolsas de basura, todos los chicos se pusieron manos a la obra», dijo.

“Hoy volvimos a hacer lo mismo y ayudaron incluso más personas. Fue muy emotivo.

La prensa, la policía y el personal estaban entusiasmados. Dijeron que nunca habían visto a nadie hacerlo antes.

Hablé con el encargado de la contratación de los servicios de limpieza. Parecía casi emocionado.