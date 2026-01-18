El centrocampista del Chelsea Enzo Fernández está abierto a la idea de unirse al Real Madrid en 2026, según un informe, mientras fuentes le dicen a TEAMtalk si el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, dejaría su puesto en el Emirates Stadium y se mudaría al Estadio Bernabéu.

Es poco probable que el Real Madrid haga un fichaje importante en el mercado de fichajes de enero, pero hay planes para que el Real Madrid incorpore un nuevo centrocampista al final de la temporada. Xabi Alonso quería que el Madrid fichara a Martín Zubimendi antes de que este fichara por el Arsenal procedente de la Real Sociedad en el verano de 2025, pero el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, rechazó su petición.

Alonso ya no es el entrenador del Madrid, pero Pérez se ha dado cuenta de que los blancos necesitan fichar a un centrocampista que pueda mover los hilos desde el mediocampo.

Enzo Fernández, abierto a fichar por el Real Madrid

El centrocampista del Chelsea Enzo Fernández es un jugador que interesa al Real Madrid , y nuestro corresponsal de transferencias, Fraser Fletcher, informó el 9 de octubre de 2025 que el propio internacional argentino está abierto al trato de jugar para los gigantes españoles y europeos.

Defensa Central , un medio de comunicación centrado en el Real Madrid y a menudo especulativo, ahora ha afirmado que Fernández no está contento en el Chelsea y le gustaría mudarse a Madrid.

‘Enzo Fernández (24) no descarta fichar por el Real Madrid tras su enfado con el Chelsea por la destitución de Maresca’, señala el titular del informe.

El propio informe afirma que, si bien la estrella del Paris Saint-Germain, Vitinha, es el principal objetivo del Madrid en el mediocampo, los jefes del club siguen siendo admiradores de Fernández.

Maresca se separó del Chelsea el día de Año Nuevo, con Liam Rosenior ahora a cargo del club londinense.

¿Quieres más noticias de última hora sobre fichajes de fuentes originales? Añade TEAMtalk como fuente preferida en Google a tu lista de favoritos para obtener noticias fiables.

La postura de Mikel Arteta sobre su salida del Arsenal al Real Madrid

Álvaro Arbeloa es ahora el entrenador del Madrid, pero es poco probable que siga al mando en el Estadio Bernabéu la próxima temporada, a menos, por supuesto, que gane LaLiga y/o la Liga de Campeones.

El Madrid ya está mirando posibles candidatos para el largo plazo, y uno de ellos es el técnico del Arsenal, Mikel Arteta.

Fuentes le han dicho a nuestro experto en transferencias, Graeme Bailey, que Arteta es uno de los cuatro objetivos técnicos concretos para el Madrid.

Sin embargo, entendemos que Arteta y el director deportivo del Arsenal, Andrea Berta, ya están en conversaciones sobre un nuevo contrato para el entrenador de los Gunners.

El Arsenal como club valora mucho a Arteta y no quiere dejarlo marchar pronto.

Una fuente con conocimiento de la situación nos dijo en exclusiva: “Mikel está muy contento y asentado, pero habla con cabeza, está centrado en ganar.

“El Arsenal quiere el título de la Premier League, y más, esta próxima temporada, ese es su objetivo principal.

“Los vínculos con el Real Madrid, así como con equipos como el Manchester City y el Barcelona, ​​se consideran inevitables, pero eso es todo lo que son, solo vínculos”.

El Real Madrid tiene ventaja con Jacobo Ramón

Graeme Bailey también ha informado que el Real Madrid tiene la última palabra sobre el futuro de Jacobo Ramón.

Ramón se unió a Como procedente del Madrid en el verano de 2025 y lo ha hecho bien para el club italiano en lo que va de temporada.

Fuentes nos han dicho que Chelsea, Liverpool, Tottenham Hotspur y Newcastle United han estado siguiendo de cerca al central español de 21 años.

Sin embargo, el Madrid podría traer a Ramón de vuelta al Estadio Bernabéu el próximo verano, con los Blancos teniendo una cláusula de venta del 50% y también múltiples opciones de recompra.

Una fuente nos ha dicho: “El club es plenamente consciente de lo bien que ha estado jugando Jacobo, es posiblemente uno de los mejores defensores de la Serie A esta temporada.

“El club también es consciente del creciente interés”.