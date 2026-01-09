Ha llegado un nuevo año y todo parece dolorosamente familiar en el Manchester United .

Otro entrenador se ha ido, Ruben Amorim se suma a la larga lista de nombres que no han logrado cambiar la suerte del club y llevarlo de nuevo a competir en la cima de la Premier League.

El United se sitúa sexto en la tabla y a sólo tres puntos del cuarto lugar, una posición alentadora según sus estándares recientes, pero la relación de Amorim con la jerarquía se derrumbó y volvió al punto de partida.

Se gastó mucho dinero bajo el mando de Amorim y se tomaron decisiones para respaldarlo, incluidas las salidas de Marcus Rashford y Alejandro Garnacho y la voluntad del club de vender a Kobbie Mainoo.

Darren Fletcher ha asumido el cargo por ahora, y se habla de que Michael Carrick o incluso Ole Gunnar Solskjaer tomen el mando interinamente hasta que se haga un nombramiento permanente en el verano.

El United necesita asegurarse de que el proceso no se alargue y obstaculice sus planes de transferencia, con un nuevo entrenador jefe que tiene que tomar decisiones importantes.

Aquí, Standard Sport analiza la plantilla del primer equipo del United y da un veredicto sobre quién debería quedarse y quién debería irse.

Porteros

Senne Lammens

Un comienzo prometedor en su carrera en el United. Solo ha dejado su portería a cero en dos ocasiones, pero se ha mostrado relativamente tranquilo en una nueva liga con tan solo 23 años. El debate sobre la portería se ha silenciado y parece que habrá estabilidad para los próximos años. MANTENER

Altay Bayindir

Cometió errores contra el Arsenal y el Burnley esta temporada, que se suman a su catálogo de errores. El United necesita un refuerzo mucho mejor para las próximas temporadas, cuando el calendario esté más apretado. VENDER.

Tom Heaton

Importante rol de liderazgo en el vestuario y en el campo de entrenamiento, marcando la pauta. Puede seguir así una temporada más, incluso si cumple 40 años en abril. CONSERVAR

Defensores

Diogo Dalot

Aunque el sistema de tres defensas esté relegado a la historia, el equipo necesita mejorar en la posición de lateral. Dalot no convence lo suficiente ni en defensa ni en ataque. VENDER

Harry Maguire

No fue un fichaje tan malo como a menudo se dice, pero nunca podría superar los 80 millones de libras. Termina contrato en verano y una salida sería lo mejor para ambas partes. CANCELACIÓN.

Harry Maguire (Manchester United vía Getty Images)

Lisandro Martínez

Sería fácil mantenerlo si estuviera en forma, pero con demasiada frecuencia no es así. Solo fue titular en tres partidos de la Premier League esta temporada. Vale la pena persistir, pero su historial de lesiones debe mejorar. CONSERVAR

Matthijs de Ligt

Ha sido impresionante esta temporada y es un gran objetivo sumar un punto a domicilio contra el Tottenham. También hay dudas sobre sus problemas físicos, pero sin duda está en condiciones para estar en la convocatoria. CONSERVAR

Ayden Heaven

Una temporada irregular para el joven de 19 años, que había empezado a hacerse un fijo con Amorim. Inconstante, como cabría esperar de un adolescente, pero con un futuro prometedor. MANTENER

Leny Yoro

Comenzó la campaña magníficamente, pero últimamente se ha enfriado. Amorim dijo que «piensa demasiado» y que puede ser demasiado emotivo. El joven de 20 años tiene mucho tiempo para brillar, incluso si el precio de 52 millones de libras parece excesivo. CONSERVAR

Lucas Shaw

Ha sido titular en todos los partidos de la Premier League esta temporada, una estadística notable considerando su historial de lesiones. Parece un buen momento para animar a los compradores y obtener algún tipo de comisión. VENDER.

Luke Shaw (Manchester United vía Getty Images)

Noussair Mazraoui

No debería ser titular en un equipo del United con ambiciones serias, pero su versatilidad lo convierte en una opción útil para el equipo. MANTENER

Tyrell Malacia

La espera para el United está a punto de terminar, tras la dificultad de encontrarle un comprador este verano. Termina contrato este verano y no se considera un nuevo acuerdo. COMUNICADO

Centrocampistas

Casemiro

Su buena contribución goleadora esta temporada no debería influir en una decisión fácil. El United necesita que su salario de 350.000 libras semanales se liquide cuanto antes. Su contrato vence al final de la temporada. COMUNICADO.

Manuel Ugarte

La cantidad de partidos que ha jugado Casemiro esta temporada es un indicio de lo mal que ha sido Ugarte como fichaje. Tiene un rendimiento increíblemente limitado con el balón. Tiene que ser vendido aunque el club no reciba ni de cerca 50 millones de libras a cambio. ¡VENDER!

Bruno Fernandes

Prepárense. Fernandes es, con diferencia, el mejor jugador del United y prácticamente ha mantenido la calma en las últimas temporadas. Sin embargo, el United debería haber aceptado los 100 millones de libras por el jugador de 31 años para financiar la reconstrucción de la plantilla este verano. Es probable que futuras ofertas sean inferiores, pero si llega otra oferta importante, el United debería considerarla seriamente, ya que sus finanzas ya son ajustadas. VENDER AL PRECIO JUSTO.

Bruno Fernández (Getty Images)

Monte Mason

Mejores fichajes esta temporada, aunque desde un nivel bastante bajo. Su influencia está creciendo y los entrenadores siempre parecen apreciarlo. Por fin podría empezar a justificar su fichaje si se mantiene en forma. MANTENER

Kobbie Mainoo

Es poco probable que se derramaran demasiadas lágrimas en la familia Mainoo cuando Amorim se fue. Uno de los pocos en la plantilla que podría generar una tarifa considerable, pero merece un nuevo comienzo con un nuevo entrenador. CONSERVAR

Amad Diallo

Será interesante ver cómo encaja en un sistema diferente, tras haber formado una sólida dupla con Mbeumo desde el lateral. Firmó un nuevo contrato a largo plazo el año pasado y no debería haber dudas sobre su permanencia .

Hacia adelante

Bryan Mbeumo

Todo apunta a que fueron 65 millones de libras bien gastados. Una lección que aprender al fichar a jugadores con experiencia en la Premier League. Máximo goleador de la temporada, incluso tras marcharse a la Copa Africana de Naciones. ¡MANTENER!

Benjamín Sesko

El jurado aún no ha decidido sobre el fichaje de verano, y eso parece generoso. Solo dos goles con el United y ninguno desde octubre. Solo lleva 22 años y podría mejorar, pero necesita demostrar mucho, mucho más. CONSERVAR

Benjamin Sesko (Manchester United a través de Getty Images)

Matheus Cunha

Parece el tipo de fichaje serio que ha habido muy pocos en la última década. Tres goles y dos asistencias en sus últimos seis partidos y puede jugar en la delantera. CONSERVAR

Josué Zirkzee

Está muy vinculado a un traspaso a la Roma este mes y el United debería esforzarse para conseguirlo. Un delantero que no marca goles no sirve de mucho, incluso si su perfil único ofreciera algo diferente. VENDER.