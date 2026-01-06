El chino Zhou Guanyu se ha unido al equipo Cadillac como piloto de reserva para su temporada de debut en 2026.
El joven de 26 años pasó el año pasado como piloto de reserva de Ferrari, después de pasar tres temporadas compitiendo para el equipo Sauber de la marca Alfa Romeo de 2022 a 2024.
Zhou servirá de apoyo a los pilotos Valtteri Bottas y Sergio Pérez, quienes regresan a la parrilla en 2026 tras pasar el año pasado fuera de la competición. Bottas fue compañero de equipo de Zhou en Alfa Romeo.
Cadillac también tiene en su plantilla de pilotos al ex piloto de Indycar Colton Herta, quien está compitiendo en la Fórmula 2 este año en un intento de ganar suficientes puntos de licencia para calificar para una súper licencia de F1 con miras a competir para Cadillac en el futuro.