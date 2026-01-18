Zinedine Zidane advierte a los entrenadores: “Si no estás ahí para el jugador, no durarás”. El exentrenador del Real Madrid reveló su método y éxito.

Zinedine Zidane ofreció una visión muy clara de la profesión de entrenador. Para el exentrenador del Real Madrid, todo parte de un principio simple e innegociable: el jugador es el centro de todo, ya sea en el club o en la selección.

“Estás ahí para el jugador. Si no lo has entendido, no puedes durar en esta profesión”, resumió Zizou, directo al grano. Una frase que resume su método y también explica gran parte de sus éxitos en el banquillo del Madrid.

“Si un entrenador no ha entendido eso…”

Para Zidane, la táctica, la gestión de grupo o la presión del máximo nivel vienen después de lo esencial: comprender a sus jugadores, protegerlos y darles confianza. Sin esta relación humana, es imposible perdurar en el tiempo, y mucho menos al máximo nivel.

Un recordatorio sencillo pero contundente en un momento en el que el puesto de entrenador nunca ha estado tan expuesto. Algunos lo han pagado caro, como Xabi Alonso.