Un número creciente de pacientes terminales en hospitales podría afectar el nivel de tratamiento realizado este invierno, según se ha informado a un grupo de líderes regionales del NHS.

Un consultor en cuidados paliativos destacó la inminente «crisis» durante una reunión interna en línea de líderes de salud en Sussex, cuya grabación fue escuchada por la BBC.

El consultor del University Hospitals Sussex NHS Trust describió los dilemas que enfrentan los administradores de los hospitales cuando algunos pacientes deben recibir cuidados al final de su vida en los pasillos de urgencias.

Es probable que esta sombría evaluación se repita en otras regiones del NHS a medida que las crecientes presiones invernales aumentan el desafío de tratar de encontrar camas de hospital para pacientes enfermos que necesitan atención.

University Hospitals Sussex Trust incluye el Worthing Hospital, el Royal Sussex County Hospital, el St Richard’s Hospital en Chichester y el Princess Royal Hospital en Haywards Heath. Médicos y funcionarios de East Sussex Healthcare NHS Trust, que incluye el Hospital Conquest en Hastings y el Hospital General del Distrito de Eastbourne, también participaron en la reunión junto con representantes de salud de la comunidad. El consultor realizó una presentación de diapositivas titulada «Cuidados paliativos y al final de la vida en Sussex» en la reunión, que tuvo lugar el 4 de noviembre. Dijo a la audiencia que los hospicios locales estaban teniendo dificultades y que era difícil encontrar lugares para pacientes que necesitaban cuidados al final de su vida, mientras que a veces no estaba claro cuánto apoyo podría haber en la comunidad local cuando las personas eran enviadas a casa. Ella dijo: «Estoy realmente preocupada de que los pacientes con enfermedades tratables no puedan ingresar al hospital y recibir tratamiento porque hay muchos pacientes terminales en camas de hospital». Continuó diciendo «ya no ponemos en la lista de espera para transferencia a pacientes que simplemente se están muriendo», centrándonos solo en aquellos con necesidades complejas. Sobre brindar cuidados paliativos mejorados en urgencias, el consultor dijo que era «una decisión realmente difícil: ¿los ingresas para recibir atención en el pasillo o los colocas en la parte trasera de la ambulancia donde pueden morir camino a casa?». Argumentó que había «muchos pacientes en el hospital que no necesitan estar allí, muchos pacientes con necesidades complejas cuyas necesidades no están satisfechas». Y concluyó: «Todos sabemos que esta crisis se avecina y está empeorando cada vez más».

‘Bajo una presión significativa’

Un portavoz del NHS en Sussex dijo que estaban comprometidos a garantizar que los pacientes tengan acceso a «los mejores cuidados paliativos y de fin de vida posibles y de alta calidad». Dijeron: «Esto incluye proporcionar una variedad de lugares para una atención compasiva y centrada en la persona y, lo que es más importante, siempre que sea posible, en entornos fuera del hospital, como entornos comunitarios y nuestros hospicios. Los servicios de atención de emergencia en Sussex siguen bajo una presión significativa, pero el personal continúa trabajando increíblemente duro para asegurarse de que los pacientes puedan recibir la atención que necesitan en nuestros hospitales y en todos nuestros servicios de salud y atención. «Se está llevando a cabo un sólido trabajo de colaboración durante el período invernal para apoyar los planes de atención individuales y garantizar que las personas accedan al servicio del NHS adecuado a sus necesidades». Pero el Real Colegio de Medicina de Emergencia dijo que las altas tardías eran un gran desafío en todo el NHS, y la falta de atención social o comunitaria podría significar que algunos pacientes que necesitan cuidados y apoyo al final de su vida no pudieran abandonar los hospitales. Su presidente, el Dr. Ian Higginson, dijo que la universidad estaba «preocupada por la cantidad de pacientes que necesitan cuidados al final de su vida y que terminan en departamentos de emergencia y luego en hospitales, porque los servicios especializados que necesitan no están disponibles». Dijo: “Los pacientes que prefieren estar en casa pueden terminar en nuestros pasillos, que no son lugares adecuados para nadie, y mucho menos para aquellos que están al final de sus vidas”. Un médico del NHS, que prefirió permanecer en el anonimato, contactó con la BBC y afirmó que los problemas se habían acumulado durante algún tiempo: «La atención al final de la vida, brindada en servicios de urgencias, pasillos, ambulancias o a través de altas sin apoyo, se ha vuelto cada vez más habitual en múltiples regiones. Lo que resulta particularmente sorprendente es el patrón recurrente: camas de hospital ocupadas por pacientes moribundos que nunca deberían estar allí y acceso limitado o retrasado a cuidados paliativos o atención comunitaria». La Confederación del NHS, que representa a los líderes del NHS, dijo que los hospitales pueden ser la «opción predeterminada» cuando la prestación de servicios comunitarios y sociales está bajo presión o no está disponible. «La solución no consiste en pedir únicamente a los hospitales que absorban más presión: se trata de invertir en todo el sistema», dijo Rory Deighton, director de la red aguda de la Confederación.