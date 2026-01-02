Los servicios de emergencia han instado a las personas que visitan zonas costeras a comprobar los horarios de las mareas después de que un joven fuera rescatado en Whitby el día de Año Nuevo.

La Guardia Costera de Whitby dijo que había quedado «atrapado por la marea entrante» mientras caminaba por el área de West Cliff poco después del mediodía.

El Servicio de Bomberos y Rescate de North Yorkshire, cuyos equipos también acudieron al incidente, dijo que el hombre había quedado «varado en las rocas al pie de un acantilado».

El macho fue rescatado con la ayuda de una cuerda lanzada desde unos 70-80 metros de altura, dijeron los servicios de emergencia.

Un portavoz de la Guardia Costera de Su Majestad dijo: «Con frío y mojado, pero por lo demás bien, la víctima fue entregada al Servicio de Ambulancias de Yorkshire para un calentamiento y controles adicionales.

Los accidentes ocurren y, en este caso, la víctima hizo exactamente lo correcto al permanecer en el lugar y esperar ayuda.