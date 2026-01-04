Se está proporcionando alojamiento de emergencia a las personas que duermen a la intemperie en Medway durante el clima frío.

El Ayuntamiento de Medway dice que está ejecutando su «protocolo de emergencia por clima severo» hasta el miércoles.

«Nuestro equipo de vivienda y las agencias asociadas en el foro de personas sin hogar están ayudando a difundir el mensaje a la mayor cantidad posible de personas que duermen a la intemperie para sacarlas de las calles y llevarlas a un lugar cálido», dice el consejo.

Se ha instado a las personas que duermen a la intemperie a que accedan a la prestación de emergencia a través del servicio para personas sin hogar fuera de horario del ayuntamiento llamando al 01634 304400.

El consejo dice que la disposición de emergencia se suma a las opciones de apoyo y vivienda que ofrece a las personas que duermen a la intemperie en la zona durante todo el año.