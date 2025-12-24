Cada vez que piensas que la historia de Andrew Mountbatten-Windsor debe haber terminado, hay otro giro.

El último lote de documentos de los archivos de Epstein incluye correos electrónicos que podrían dañar aún más su reputación.

O quizás su reputación ya está por los suelos y esto sólo reforzará las impresiones negativas existentes.

La opinión pública también podría estar dividida, en reacción a este flujo constante de imágenes y correos electrónicos.

Departamento de Justicia de EE. UU. Andrew Mountbatten-Windsor y Ghislaine Maxwell en SandringhamDepartamento de Justicia de los Estados Unidos

Esta foto publicada parecía mostrar a Andrew y Maxwell en Sandringham.

Quizás algunos ya estén hartos de estos titulares sórdidos y no quieran ver más a Andrew en su cena de Navidad. Ya se han formado una opinión, y esto solo servirá para confirmarlo.

Mientras que otros verán estos últimos documentos como evidencia de la necesidad de indagar aún más en los vínculos de Andrew con Jeffrey Epstein y su círculo, se preguntarán qué más hay por descubrir.

Aún quedan peticiones pendientes para que Andrew declare ante un comité del Congreso de EE. UU. y el Departamento de Justicia. Y estos últimos correos electrónicos solo aumentarán las preguntas.

«¿Me has encontrado nuevos amigos inapropiados?», le pregunta alguien llamado A en Balmoral a Ghislaine Maxwell, amiga y compañera de Epstein, quien ahora cumple una condena de 20 años de prisión en Estados Unidos por tráfico sexual.

Maxwell responde: «Solo he podido encontrar amigos apropiados. Te avisaré de algunas reuniones de la iglesia en esas fechas».

Ella se despide con «besos» y los correos electrónicos parecen ser entre personas muy cercanas.

La identidad de A, quien también usa el nombre «Hombre Invisible», no está clara y no sabemos con certeza si se trata de Andrew. Además, es posible que haya quienes se quejen del lenguaje empleado en los correos electrónicos; por ejemplo, «Fall» en lugar de «Autumn», que se parece más al inglés americano que al británico.

Pero hay líneas en los correos electrónicos que parecen coincidir con la biografía de Andrew, como cuando dejó la Marina Real.

En otras partes de los archivos, también parece haber documentos que detallan arreglos en 2002 para un viaje a Perú, con llamadas de Maxwell para presentaciones discretas a amigos cuando está allí, con la sugerencia de Maxwell de «inteligentes, bastante divertidos y de buenas familias».

Todo esto podría interpretarse de muchas maneras diferentes, desde la inocencia hasta la falsedad. Y aparecer en estos archivos no constituye prueba alguna de culpabilidad ni mala conducta.

Pero parte del desafío con esta información publicada es poner piezas aparentemente aleatorias en algún tipo de contexto.

El correo electrónico enviado por «A» pidiendo «amigos inapropiados» fue enviado en agosto de 2001, cinco meses después de que Virginia Giuffre afirmara que fue obligada a tener relaciones sexuales con el entonces príncipe Andrés en Londres, en la casa de Maxwell.

Esta es una afirmación que Andrew siempre ha negado rotundamente y siempre ha rechazado cualquier acusación de irregularidades que surjan de sus vínculos con Epstein.

Sin embargo, otros documentos muestran que el Departamento de Justicia de Estados Unidos intentó interrogar formalmente a Andrew y en abril de 2020 pidió al gobierno del Reino Unido que le ayudara a prestar testimonio en casos vinculados a Epstein.

En caso de que no prestara testimonio voluntariamente, las autoridades estadounidenses pidieron a sus homólogas británicas que lo obligaran a hacerlo.

Las autoridades estadounidenses también hicieron preguntas detalladas sobre la relación de Andrew con Epstein, incluyendo la solicitud de detalles de cualquier pago financiero entre ellos o cualquier mujer asociada con Maxwell o Epstein.

Podría haber más preguntas sobre qué pasó con esa solicitud. Llegó justo cuando comenzaba el confinamiento por la COVID-19 y la atención estaba centrada en otras cuestiones.

Andrew ya ha pasado por momentos embarazosos a raíz de los archivos de Epstein, con una foto de él recostado en el regazo de la gente en lo que se cree que es el salón de Sandringham, con Maxwell al fondo.

Es una sala en Sandringham donde la realeza podría reunirse esta semana para ver el mensaje del Rey y es posible que tengan que borrar esa otra imagen de sus pensamientos.