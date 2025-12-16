El técnico del Brentford, Keith Andrews, ha estado hablando con los medios de comunicación antes del partido de la Copa Carabao del miércoles contra el Manchester City en el Etihad Stadium (inicio a las 19:30 GMT).

Aquí están las líneas clave de su conferencia de prensa:

Hubo «un par de golpes» en el empate del domingo con Leeds , pero todos deberían estar bien.

Dango Ouattara y Frank Onyeka se fueron a la Afcon, mientras que Reiss Nelson sigue fuera de juego.

Andrews dijo que jugar contra el Manchester City «es obviamente un partido muy difícil» y que Erling Haaland es «difícil de mantener en silencio».

Dijo que pueden sacar algunos «aspectos positivos» de la estrecha derrota ante el City en octubre porque «se metieron en el partido» y «lo limitaron a unas pocas ocasiones claras».

Andrews dice que la victoria del Crystal Palace en la Copa FA la temporada pasada «fue una gran historia y demuestra que los llamados equipos menores también pueden tener éxito».

A pesar de centrarse en la Premier League, Andrews dijo que «se van a tomar el partido tan en serio como el propio partido lo dicte, ya que es una gran oportunidad de llegar a cuartos de final».