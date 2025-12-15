Un viajero ha calificado de «aumento de tarifa por la puerta trasera» un nuevo sistema de entrada y salida en las estaciones de Surrey y Sussex.

El cambio, introducido el domingo, incorpora 11 estaciones de Southern Railway a la zona sin contacto de Transport for London (TfL), incluida Dorking.

Esto significa que el primer tren fuera de las horas punta sale ahora después de las 09:30 GMT, en lugar de las 08:43, y las tarjetas ferroviarias no se pueden usar en servicios en horas punta.

Un portavoz de Govia Thameslink Railway (GTR), que opera Southern Railway, dijo que para algunos «las tarifas aumentarán, pero para muchos otros bajarán».

Michael Watson, que viaja dos veces por semana, dijo que la medida se convertirá en «un problema de asequibilidad para muchos» y la calificó como «un aumento inaceptable de tarifas encubiertas».

Dijo que era especialmente injusto dada la reciente decisión de congelar las tarifas ferroviarias reguladas en Inglaterra hasta marzo de 2027.

Anteriormente, el servicio de las 08:43 de Dorking a Victoria se clasificaba como fuera de hora punta, pero ahora es el servicio de las 09:43.

Las estaciones afectadas incluyen Ashtead, Box Hill y Westhumble, Dormans, East Grinstead, Hurst Green, Leatherhead, Lingfield, Oxted, Reigate y Woldingham.

GTR dijo que el cambio fue una «iniciativa del gobierno» para alinear las tarifas con el sistema sin contacto de TfL, que cambia el precio pico a las 09:30.

El portavoz añadió: «Los viajeros que viajen con tecnología sin contacto antes de las 06:30 pagarán únicamente la tarifa de temporada baja.

«En general, estos cambios no están diseñados para aumentar la cantidad de dinero generado por la venta de entradas».

El Sr. Watson afirmó que la implementación fue un «desastre» y que el personal de Dorking se ocupó de las quejas.

TfL dijo que «no haría más comentarios» cuando fue contactado por la BBC.

El Departamento de Transporte dijo: «Gracias a los billetes sin contacto, los pasajeros se beneficiarán de viajes más fáciles y la mayoría de los billetes sencillos tendrán el mismo precio o incluso más bajo.

Hemos adaptado la emisión de billetes al ‘mejor precio garantizado’ de Londres para que sea más sencillo para los pasajeros, de modo que puedan tener la seguridad de que tienen la mejor tarifa al viajar.