Brigitte Bardot, fallecida a los 91 años, rompió con la sobria representación cinematográfica de las mujeres de los años cincuenta y pasó a personificar una nueva era de liberación sexual.

En la pantalla, era una mezcla francesa de encanto gatuno y sensualidad continental. Una publicación la llamó «la princesa del puchero y la condesa del encanto», pero fue una imagen que llegó a detestar.

Comercializada despiadadamente como un símbolo sexual hedonista, Bardot vio frustrada su ambición de convertirse en una actriz seria. Finalmente, abandonó su carrera para dedicarse a la defensa del bienestar animal.

Sigue la reacción a la muerte de Brigitte Bardot

Años después, su reputación se vio dañada cuando profirió insultos homofóbicos y fue multada en múltiples ocasiones por incitar al odio racial. Su hijo también la demandó por daños emocionales después de que ella dijera que habría preferido «dar a luz a un perrito».

Fue una cicatriz en la memoria de un ícono que, en su mejor momento, puso el bikini, el deseo femenino y el cine francés en el mapa.