Brigitte Bardot, fallecida a los 91 años, rompió con la sobria representación cinematográfica de las mujeres de los años cincuenta y pasó a personificar una nueva era de liberación sexual.
En la pantalla, era una mezcla francesa de encanto gatuno y sensualidad continental. Una publicación la llamó «la princesa del puchero y la condesa del encanto», pero fue una imagen que llegó a detestar.
Comercializada despiadadamente como un símbolo sexual hedonista, Bardot vio frustrada su ambición de convertirse en una actriz seria. Finalmente, abandonó su carrera para dedicarse a la defensa del bienestar animal.
- Sigue la reacción a la muerte de Brigitte Bardot
Años después, su reputación se vio dañada cuando profirió insultos homofóbicos y fue multada en múltiples ocasiones por incitar al odio racial. Su hijo también la demandó por daños emocionales después de que ella dijera que habría preferido «dar a luz a un perrito».
Fue una cicatriz en la memoria de un ícono que, en su mejor momento, puso el bikini, el deseo femenino y el cine francés en el mapa.
Brigitte Anne-Marie Bardot nació en París el 28 de septiembre de 1934.
Ella y su hermana, Marie-Jeanne, crecieron en un lujoso apartamento en el distrito más lujoso de la ciudad.
Sus padres católicos eran ricos y piadosos y exigían altos estándares de calidad a sus hijos.
Las amistades de las niñas eran vigiladas de cerca. Cuando rompían el jarrón favorito de sus padres, las castigaban con azotes.
Mientras las tropas alemanas ocupaban París durante la Segunda Guerra Mundial, Bardot pasaba la mayor parte del tiempo en casa, bailando discos.
Su madre fomentó su interés y la inscribió en clases de ballet desde los siete años.
Su profesora en el Conservatorio de París la describió como una alumna excepcional y ganó premios.
La vida como una ‘niña’
Pero a Bardot la vida le resultaba claustrofóbica. A los 15 años, recordó más tarde, «buscaba algo, quizás la plenitud de mí misma».
Un amigo de la familia la convenció de posar para la portada de Elle, la revista femenina líder en Francia, y las fotografías causaron sensación.
En aquella época, las mujeres de moda llevaban el pelo corto, combinaban cuidadosamente sus accesorios y lucían chaquetas a medida y vestidos de noche sedosos.
El cabello de Brigitte le caía sobre los hombros. Con el cuerpo ágil y atlético de una bailarina, no se parecía en nada a sus compañeras modelos.
Retratada con una serie de trajes juveniles y de moda, se convirtió en la personificación de un nuevo estilo de «jeune fille» (chica joven).
A los 16 años se convirtió en la chica de portada más famosa de París.
Sus fotografías llamaron la atención del director de cine Marc Allegret, quien encargó a su asistente, Roger Vadim, que la localizara.
Las pruebas de pantalla no tuvieron éxito, pero Vadim, que era seis años mayor, la aceptó, primero como su protegida y luego como su prometida.
Comenzaron un romance intenso, pero cuando los padres de Bardot se enteraron, amenazaron con enviarla a Inglaterra.
Roger Vadim, su ‘lobo salvaje’
En represalia, intentó quitarse la vida, pero fue descubierta y detenida justo a tiempo.
Brigitte estaba enamorada del aspirante a director.
A ella le pareció un «lobo salvaje».
«Me miró, me asustó, me atrajo y ya no sabía dónde estaba», explicó más tarde.
Bajo tal presión, sus padres cedieron, pero prohibieron a la pareja casarse hasta que Brigitte cumpliera 18 años.