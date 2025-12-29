Brigitte Bardot: La bomba rubia que revolucionó el cine en los años 50

Brigitte Bardot, fallecida a los 91 años, rompió con la sobria representación cinematográfica de las mujeres de los años cincuenta y pasó a personificar una nueva era de liberación sexual.

En la pantalla, era una mezcla francesa de encanto gatuno y sensualidad continental. Una publicación la llamó «la princesa del puchero y la condesa del encanto», pero fue una imagen que llegó a detestar.

Comercializada despiadadamente como un símbolo sexual hedonista, Bardot vio frustrada su ambición de convertirse en una actriz seria. Finalmente, abandonó su carrera para dedicarse a la defensa del bienestar animal.

Años después, su reputación se vio dañada cuando profirió insultos homofóbicos y fue multada en múltiples ocasiones por incitar al odio racial. Su hijo también la demandó por daños emocionales después de que ella dijera que habría preferido «dar a luz a un perrito».

Fue una cicatriz en la memoria de un ícono que, en su mejor momento, puso el bikini, el deseo femenino y el cine francés en el mapa.

Lido/Shutterstock Brigitte Bardot fotografiada en blanco y negro, con cabello largo y oscuro, luciendo un bikini floral mientras está sentada en la arena sonriendo a los fotógrafos en el Festival de Cine de Cannes en 1953.Lido/Shutterstock
Bardot ayudó a que el bikini fuera socialmente aceptable en la década de 1950.

Brigitte Anne-Marie Bardot nació en París el 28 de septiembre de 1934.

Ella y su hermana, Marie-Jeanne, crecieron en un lujoso apartamento en el distrito más lujoso de la ciudad.

Sus padres católicos eran ricos y piadosos y exigían altos estándares de calidad a sus hijos.

Las amistades de las niñas eran vigiladas de cerca. Cuando rompían el jarrón favorito de sus padres, las castigaban con azotes.

Roger Viollet vía Getty Images Brigitte Bardot, retratada en una fotografía en blanco y negro de alrededor de 1946, con un tutú de bailarina, de pie en punta con los brazos levantados e inclinada hacia su izquierda.Roger Violett vía Getty Images
Sus padres querían que Brigitte Bardot se convirtiera en bailarina de ballet.

Mientras las tropas alemanas ocupaban París durante la Segunda Guerra Mundial, Bardot pasaba la mayor parte del tiempo en casa, bailando discos.

Su madre fomentó su interés y la inscribió en clases de ballet desde los siete años.

Su profesora en el Conservatorio de París la describió como una alumna excepcional y ganó premios.

La vida como una ‘niña’

Pero a Bardot la vida le resultaba claustrofóbica. A los 15 años, recordó más tarde, «buscaba algo, quizás la plenitud de mí misma».

Un amigo de la familia la convenció de posar para la portada de Elle, la revista femenina líder en Francia, y las fotografías causaron sensación.

Bettmann Archive/Getty Images Brigitte Bardot posando para una revista en 1955. Se la muestra a los 17 años, con medias de rejilla y un top escotado, acostada en una cama.Archivo Bettmann/Getty Images
Las primeras portadas de revistas de Brigitte Bardot redefinieron la moda y el concepto de belleza.

En aquella época, las mujeres de moda llevaban el pelo corto, combinaban cuidadosamente sus accesorios y lucían chaquetas a medida y vestidos de noche sedosos.

El cabello de Brigitte le caía sobre los hombros. Con el cuerpo ágil y atlético de una bailarina, no se parecía en nada a sus compañeras modelos.

Retratada con una serie de trajes juveniles y de moda, se convirtió en la personificación de un nuevo estilo de «jeune fille» (chica joven).

A los 16 años se convirtió en la chica de portada más famosa de París.

Sus fotografías llamaron la atención del director de cine Marc Allegret, quien encargó a su asistente, Roger Vadim, que la localizara.

QUINIO/Gamma-Rapho vía Getty Images Brigitte Bardo, vestida con una blusa y una falda larga negra, abraza a Roger Vadim mientras él está sentado en un escritorio trabajando en su casa en 1952.QUINIO/Gamma-Rapho vía Getty Images
Bardot estaba enamorada del aspirante a director Roger Vadim

Las pruebas de pantalla no tuvieron éxito, pero Vadim, que era seis años mayor, la aceptó, primero como su protegida y luego como su prometida.

Comenzaron un romance intenso, pero cuando los padres de Bardot se enteraron, amenazaron con enviarla a Inglaterra.

SN Pathe Cinema/Getty Images Brigitte Bardot tumbada en el césped en un fotograma de la película La novia es demasiado bella de 1956.SN Pathe Cinema/Getty Images
Roger Vadim ayudó a su esposa adolescente a lanzar su carrera cinematográfica

Roger Vadim, su ‘lobo salvaje’

En represalia, intentó quitarse la vida, pero fue descubierta y detenida justo a tiempo.

Brigitte estaba enamorada del aspirante a director.

A ella le pareció un «lobo salvaje».

«Me miró, me asustó, me atrajo y ya no sabía dónde estaba», explicó más tarde.

Hulton Archive/Getty Images Brigitte Bardot y Roger Vadim, de pie en el altar durante su ceremonia de boda en diciembre de 1952. El rostro de Bardot está cubierto por un largo velo y Vadim viste un traje oscuro y corbata.Archivo Hulton/Getty Images
Bardot y Vadim el día de su boda en la Iglesia de Passy, ​​París, el 12 de diciembre de 1952. Vadim vendió las fotografías de la ceremonia a Paris-Match.

Bajo tal presión, sus padres cedieron, pero prohibieron a la pareja casarse hasta que Brigitte cumpliera 18 años.

