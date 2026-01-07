Un candidato a la alcaldía del Partido Reformista que sugirió que David Lammy debería «volver a casa» en el Caribe debería disculparse por sus comentarios, dijo el líder del partido Nigel Farage.

Chris Parry, quien se presentará como candidato en Hampshire y Solent en 2028 , publicó en X en febrero que la lealtad del viceprimer ministro «reside» en el Caribe.

Lammy, que nació en Londres de padres guyaneses, calificó anteriormente los comentarios como «odio al estilo de los años 50».

En una conferencia de prensa en el centro de Londres, Farage dijo que los comentarios de Parry fueron «exagerados».

Fuente de la imagen,Reforma del Reino Unido Título de la imagen, El contralmirante Dr. Chris Parry está compitiendo para ser el primer alcalde de Hampshire y Solent.

Dijo a los periodistas: «También criticó duramente a muchos políticos blancos, los llamó antipatriotas y les sugirió que se fueran a vivir a otros países.

Mira, algunos de sus comentarios son un poco exagerados. Lo entiendo. Es un patriota apasionado. Ascendió al rango de contralmirante y prestó un servicio inmenso a este país.

«Pero creo que sus comentarios sobre Lammy fueron exagerados y debería disculparse por ellos».

Fuente de la imagen,Medios de comunicación de PA Título de la imagen, David Lammy ha reaccionado a los comentarios sobre él vinculados a los concejales de Reform UK

Anna Turley, presidenta del Partido Laborista, dijo que el líder reformista «no había tomado ninguna medida respecto a los comentarios racistas de su candidato a la alcaldía».

También criticó a Farage por no disculparse con sus compañeros de escuela que lo acusaron de racismo cuando asistieron a la escuela privada londinense Dulwich College en la década de 1970.

Turley dijo: «Farage necesita finalmente armarse de valor y disculparse con aquellos que valientemente se presentaron y compartieron sus experiencias profundamente impactantes sobre su presunto comportamiento.

«Y luego demuestre algo de liderazgo en este tema expulsando a Chris Parry de su partido.

«La división y el declive que promueve Farage no son el camino que Gran Bretaña necesita.

Lammy había pedido anteriormente a Farage que «acabar con este odio al estilo de los años 50» de Reform.

Él escribió: «Nunca me dejaré intimidar por el racismo.

«Pero lo llamaré por su nombre. Nigel Farage, necesitas limpiar tu partido y acabar con este odio de los años 50».