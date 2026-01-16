En mitad de la noche del lunes, Rachel Bloor se movió en su cama y encontró un gran peso acurrucado sobre su pecho.
Medio dormida, extendió la mano hacia su perro, pero en lugar de eso se encontró acariciando un objeto suave y deslizante.
Mientras Bloor se retiraba aún más bajo las sábanas y se las subía hasta el cuello, su compañero encendió la lámpara de noche y confirmó los temores de la pareja de Brisbane.
«Él me dijo: ‘Oh, cariño. No te muevas. Tienes encima una pitón de dos metros y medio'», contó Bloor a la BBC.
Sus primeras palabras fueron improperios. Las segundas, una orden de evacuar a los perros.
«Pensé que si mi dálmata se daba cuenta de que había una serpiente allí… se desató una masacre».
Con los perros asegurados fuera de la habitación y su marido deseando estar con ellos, Bloor comenzó a liberarse con cuidado.
«Solo intentaba salir de debajo de las sábanas… en mi mente, pensando: ‘¿De verdad está pasando esto? Es muy extraño'».
Ella cree que la pitón alfombra, que no es venenosa, se había colado a través de las contraventanas de su ventana y había llegado hasta la cama de abajo.
Una vez liberada de la pitón, comenzó a devolverla casualmente por donde había entrado.
«Era tan grande que, aunque estaba acurrucado sobre mí, parte de su cola todavía estaba fuera de la persiana».
«Lo agarré, y aun así no parecía demasiado asustado. Simplemente se tambaleaba en mi mano».
No se podía decir lo mismo de su atónito marido, pero la propia Bloor no se inmutó en absoluto, pues había crecido en una tierra rodeada de serpientes.
«Creo que si tú estás tranquilo, ellos están tranquilos».
Aunque si hubiera sido un sapo de caña, una de las plagas más dañinas y feas del país, esa sería otra historia, dijo.
«No los soporto, me dan arcadas. Así que si hubiera sido un sapo de caña, me habría asustado.»
Todos los animales y humanos escaparon ilesos de la interacción.
Las pitones alfombra son constrictoras comunes en las zonas costeras de Australia y suelen comer animales pequeños como pájaros.