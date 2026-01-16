En mitad de la noche del lunes, Rachel Bloor se movió en su cama y encontró un gran peso acurrucado sobre su pecho.

Medio dormida, extendió la mano hacia su perro, pero en lugar de eso se encontró acariciando un objeto suave y deslizante.

Mientras Bloor se retiraba aún más bajo las sábanas y se las subía hasta el cuello, su compañero encendió la lámpara de noche y confirmó los temores de la pareja de Brisbane.

«Él me dijo: ‘Oh, cariño. No te muevas. Tienes encima una pitón de dos metros y medio'», contó Bloor a la BBC.

Sus primeras palabras fueron improperios. Las segundas, una orden de evacuar a los perros.

«Pensé que si mi dálmata se daba cuenta de que había una serpiente allí… se desató una masacre».

Con los perros asegurados fuera de la habitación y su marido deseando estar con ellos, Bloor comenzó a liberarse con cuidado.

«Solo intentaba salir de debajo de las sábanas… en mi mente, pensando: ‘¿De verdad está pasando esto? Es muy extraño'».

Ella cree que la pitón alfombra, que no es venenosa, se había colado a través de las contraventanas de su ventana y había llegado hasta la cama de abajo.