Un centro de rescate de perros espera recaudar £50.000 para instalar nuevos bloques de perreras y reparar las cercas de los potreros, ya que así cubre los costos diarios del cuidado de más de 50 animales.

Hilbrae Rescue Kennels, cerca de Shawbury en Shropshire, acepta perros de todo el condado.

El costo de la estadía de un perro de hasta siete días está cubierto por el Ayuntamiento de Telford y Wrekin, pero más allá de eso, Hilbrae debe cubrirlo.

El líder adjunto del consejo dijo que la autoridad local estaba orgullosa de trabajar con Hilbrae.

Marty Burrell, quien dirige Hilbrae con su hijo, dijo que si bien tienen «mucho apoyo» de la gente local que «trae cosas para los perros y hace donaciones», los costos de funcionamiento del centro dificultan los grandes proyectos.

«Nunca hemos ido con la gorra en la mano ante nadie», añadió Burrell.

Pero ahora necesitan recaudar fondos para construir dos nuevos bloques de perreras y volver a cercar un potrero de un acre.

«La valla ha estado levantada durante más de 20 años», dijo Burrell, añadiendo que su equipo buscó «un lugar que sea 100% seguro para que los perros puedan correr y galopar».

Foto de un perro grande, peludo, de color marrón claro, con manchas oscuras alrededor del hocico y los ojos, que se cree pertenece a la raza Chinook. El perro mira hacia la derecha de la foto con la boca ligeramente abierta. Delante del perro hay una reja metálica que lo mantiene en su caseta. La caseta tiene suelo marrón claro y paredes pintadas de verde, y en la esquina trasera izquierda se ve una cama marrón para perros.

Fuente de la imagen,ELLEN KNIGHT/BBC

Título de la imagen,Hilbrae estima que ha acogido hasta 21.000 perros solo de Telford durante los años

Algunas de las perreras existentes no ofrecen la opción de que el personal encierre a los perros mientras limpian, y el centro quiere bloques que sean más versátiles.

«Esto facilitará la vida al personal», dijo Burrell, añadiendo que, si bien parecía un cambio pequeño, «algunos de los nuevos perros son bastante agresivos y difíciles».

«El problema con un lugar como este», dijo, «es que hemos estado yendo tanto tiempo que las cosas simplemente se desgastan, y encontrar el dinero para pagarlas es el problema».