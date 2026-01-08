Un restaurante de pescado y patatas fritas que cuenta entre sus clientes a la estrella de Hollywood Tom Cruise y al líder de Oasis Liam Gallagher está celebrando su centenario.

El Toll Bar en Stoney Middleton, Derbyshire, comenzó a freír en 1926 y todavía atiende a clientes desde su edificio catalogado de Grado II.

Harry Grafton, de 26 años, cuya familia son los propietarios actuales, todavía tiene el ticket del pedido de Gallagher que incluía pescado, patatas fritas y un pastel.

«Muchos le han preguntado desde entonces si tenía una mazorca de maíz, porque decían: ‘Con ella se comería un panecillo’, pero ya he oído ese chiste demasiadas veces».

El pedido de Gallagher permanece detrás del mostrador y, si bien se ha desvanecido con el tiempo, aún se puede discernir lo que ordenó un sábado por la noche en 2023.

«Era un tipo encantador y pidió dos pescados y patatas fritas, un pastel de carne y cebolla, dos salsas de curry, patatas fritas y una tarta de pescado», dijo Grafton.

Tom Cruise también hizo una visita cuando filmaba una película de Misión: Imposible cerca en 2021.

Título de la imagen, El pescador Harry Grafton dice que los platos tradicionales del menú siguen siendo los favoritos.

Nadie está seguro de la fecha exacta en 1926 cuando se inauguró este restaurante de pescado y patatas fritas, pero una porción de pescado y patatas fritas en aquel entonces habría costado alrededor de cinco peniques antiguos, lo que está muy lejos del precio actual de más de £ 11.

Grafton dijo que los recientes aumentos en los costos de productos básicos como energía, papas y pescado significan que las posibilidades de que el sector de las patatas fritas sobreviva un segundo siglo son inciertas.

«Los precios de la energía y del gas dificultan la vida a todas las empresas», dijo.

«Y los precios del pescado en estos momentos están en una locura, son los más altos que han estado jamás. Es muy preocupante», añadió.

Fuente de la imagen,Barra de peaje Chippy Título de la imagen, El edificio catalogado de Grado II se utilizó como cabina de peaje antes de convertirse en una tienda de pescado y patatas fritas.

Su padre, Peter Grafton, que también trabaja en el sector de la pescadería, coincidió en que el sector se enfrenta a una enorme presión.

«Es muy difícil en tiempos difíciles como los actuales no escatimar en gastos», afirmó.