El momento clave de la deserción de Robert Jenrick a Reform UK lo tuvo todo.

Se trataba de la política en su forma más cruda: donde la coreografía no ha tenido tiempo de ponerse las botas.

Cientos de nosotros estábamos hacinados en una habitación en el cuartel general de Reform diseñada para muchos menos, y luego, cuando Nigel Farage presentó a su último recluta, no había señales de él.

Jenrick se las arregló para llegar tarde a su propia deserción, en la última dosis de farsa en un día plagado de drama, peligro, traiciones y conspiraciones.