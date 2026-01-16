El momento clave de la deserción de Robert Jenrick a Reform UK lo tuvo todo.
Se trataba de la política en su forma más cruda: donde la coreografía no ha tenido tiempo de ponerse las botas.
Cientos de nosotros estábamos hacinados en una habitación en el cuartel general de Reform diseñada para muchos menos, y luego, cuando Nigel Farage presentó a su último recluta, no había señales de él.
Jenrick se las arregló para llegar tarde a su propia deserción, en la última dosis de farsa en un día plagado de drama, peligro, traiciones y conspiraciones.
Es una percepción que el partido sabe que debe gestionar con astucia.
Y el Partido Laborista se apresuró a señalar los diversos momentos pasados en los que Nigel Farage había sido increíblemente crítico con Robert Jenrick.
Pero, en resumen, las deserciones y cómo aparecen son un problema agradable para un partido (y mucho mejor que la alternativa).
Una última reflexión: me pregunto cuáles pueden ser las consecuencias a medio y largo plazo de la crueldad de Kemi Badenoch al echar a Robert Jenrick.
Nigel Farage dijo que había pensado que era 60/40 que Robert Jenrick se uniría a su partido.
60/40 no es mucho mejor que lanzar una moneda al aire. Y, sin embargo, allí estaba. ¿Qué conversaciones entre ambos hombres, que podrían haber tenido lugar en los próximos días, semanas o incluso meses, tuvieron que apresurarse en cuestión de horas tras la intervención de Badenoch?
¿Y qué problemas podría acarrearles eso a ambos en los próximos meses? Veamos.