Chris Mason: ¿La reforma de Farage es realmente Conservadores 2.0?

El momento clave de la deserción de Robert Jenrick a Reform UK lo tuvo todo.

Se trataba de la política en su forma más cruda: donde la coreografía no ha tenido tiempo de ponerse las botas.

Cientos de nosotros estábamos hacinados en una habitación en el cuartel general de Reform diseñada para muchos menos, y luego, cuando Nigel Farage presentó a su último recluta, no había señales de él.

Jenrick se las arregló para llegar tarde a su propia deserción, en la última dosis de farsa en un día plagado de drama, peligro, traiciones y conspiraciones.

Ver: Jenrick afirma que «los dos partidos principales están podridos» en su primer discurso como miembro del Partido Reformista
Un gráfico que muestra a ocho conservadores de alto perfil que han desertado a Reform UK desde 2024. Muestra una foto de cada uno con un nombre, fecha de deserción y una breve descripción de su cargo anterior. Fila superior: Robert Jenrick (enero de 2026), diputado en funciones y exministro del gabinete; Nadhim Zahawi (enero de 2026), exministro del gabinete; Jonathan Gullis (diciembre de 2025), exdiputado y viceministro. Fila central: Danny Kruger (septiembre de 2025), diputado en funciones y exministro; Jake Berry (septiembre de 2025), exdiputado y ministro; Nadine Dorries (septiembre de 2025), exministra del gabinete. Fila inferior: Andrea Jenkyns (noviembre de 2024), exdiputada y viceministro; Lee Anderson (marzo de 2024), diputado en funciones y exvicepresidente del partido.

Es una percepción que el partido sabe que debe gestionar con astucia.

Y el Partido Laborista se apresuró a señalar los diversos momentos pasados ​​en los que Nigel Farage había sido increíblemente crítico con Robert Jenrick.

Pero, en resumen, las deserciones y cómo aparecen son un problema agradable para un partido (y mucho mejor que la alternativa).

Una última reflexión: me pregunto cuáles pueden ser las consecuencias a medio y largo plazo de la crueldad de Kemi Badenoch al echar a Robert Jenrick.

Nigel Farage dijo que había pensado que era 60/40 que Robert Jenrick se uniría a su partido.

60/40 no es mucho mejor que lanzar una moneda al aire. Y, sin embargo, allí estaba. ¿Qué conversaciones entre ambos hombres, que podrían haber tenido lugar en los próximos días, semanas o incluso meses, tuvieron que apresurarse en cuestión de horas tras la intervención de Badenoch?

¿Y qué problemas podría acarrearles eso a ambos en los próximos meses? Veamos.

