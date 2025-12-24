‘Chris Rea muere en Navidad’ y ‘El rey de la industria’ diciembre 24, 2025 por Patricio VillalbaTítulo de la imagen,El Daily Star rinde homenaje al cantante Chris Rea, fallecido a los 74 años. Rea, conocido por su canción «Conduciendo a casa por Navidad», entre otras, falleció tras una breve enfermedad. La noticia se conoció pocos días después de que compartiera una publicación en Instagram desde un coche con el mensaje «Conduciendo a casa por Navidad con mil recuerdos», informa el periódico.Título de la imagen,El rey Carlos III es oficialmente el miembro de la realeza más trabajador a pesar de su lucha contra el cáncer, según el Daily Mirror. El periódico lo aclama como el «Rey de la Industria» e informa que el monarca acumuló 532 compromisos este año, 330 más que el príncipe de Gales.Título de la imagen,Los jefes de policía planean eliminar los incidentes de odio no relacionados con delitos tras considerar que ya no son adecuados para su propósito, según informa el Daily Telegraph. Se ha advertido a los líderes policiales que la legislación actual amenaza la libertad de expresión y planean reemplazarla con un enfoque de «sentido común».Título de la imagen,El Financial Times publica en su portada que el West End de Londres está repleto de compradores británicos que compran regalos de Navidad de última hora. Informa sobre la esperanza de que esta temporada festiva genere cierta «magia económica» tras los últimos años de «crecimiento débil, alta inflación e incertidumbre política» que han afectado a los hábitos de consumo.Título de la imagen,Las familias y simpatizantes de los huelguistas de hambre de Acción Palestina han solicitado al secretario de Justicia, David Lammy, que se reúna con ellos para poner fin a la protesta, según informa The Guardian. La protesta ha alcanzado una fase peligrosa, afirma el periódico, con el deterioro de la salud de los huelguistas.