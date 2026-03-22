Se han rendido homenajes al artista marcial estadounidense y estrella de acción de Hollywood Chuck Norris, que ha fallecido a los 86 años.
El actor y artista marcial sueco Dolph Lundgren, quien coprotagonizó junto a Norris la película de Sylvester Stallone de 2012, Los Indestructibles, dijo que «siempre lo admiró como modelo a seguir», mientras que Stallone dijo que Norris «era estadounidense en todos los sentidos».
Norris fue más conocido por sus papeles en la serie de acción y crimen de los años 90, Walker, Texas Ranger, y en la película de artes marciales de 1972, El camino del dragón, donde luchaba contra la superestrella Bruce Lee.
Su familia anunció su fallecimiento en un comunicado publicado en Instagram .
Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchísimas vidas.
El comunicado añadía: «Para el mundo, era un artista marcial, un actor y un símbolo de fuerza.»
«Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia.»
En su homenaje a Norris, Stallone también lo describió como un «gran hombre» y añadió que «disfrutó mucho trabajando con Chuck».
Más tarde, el viernes, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que sentía «el máximo respeto» por Norris.
«Era un gran tipo, un hueso duro de roer.»
El también actor estadounidense Lorenzo Lamas, que se formó en el estudio de artes marciales de Norris, dijo que estaba rezando por la familia de Norris.
«¡Cuidado, mundo malvado! Un ángel de la guarda está a las puertas. Chuck Norris no solo consigue alas, sino que se venga», escribió Lamas en una publicación en X.
Carlos Ray Norris nació en Oklahoma en 1940 y se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos cuando era adolescente.
Durante su estancia en Corea del Sur, Norris comenzó a entrenar en artes marciales.
Obtuvo cinturones negros en karate, taekwondo, tang soo do, jiu jitsu brasileño y judo, y también fundó su propia disciplina llamada chun kuk do.
Ganó campeonatos de kárate en la década de 1960 e integró a la perfección sus auténticas habilidades de combate en su trabajo cinematográfico.
Su gran oportunidad en la gran pantalla llegó tras conocer a la estrella de películas de artes marciales Lee, quien invitó al vigente campeón de karate a interpretar al villano final, Colt, en El camino del dragón.
En una sesión de preguntas y respuestas con Combat Culture , Norris recordó una vez: «En ese momento yo tenía el título mundial y en broma le dije a Bruce: ‘Bueno, ¿quién gana a Bruce?'»
«Y él dice: ‘Gano, soy la estrella de esta película’. Yo le digo: ‘Ah, ya veo, ¿quieres vencer al campeón del mundo?’. Y él dice: ‘No, no quiero, quiero matar al campeón del mundo’.»
El actor Steve McQueen, amigo de Norris, le sugirió que se tomara la actuación más en serio, y así fue como apareció en la película de acción de 1977, Breaker! Breaker!, seguida de Good Guys Wear Black en 1978.
Se hizo muy conocido tras protagonizar películas de artes marciales como A Force of One, The Octagon y An Eye For An Eye, junto a Sir Christopher Lee.
Norris apareció en otras películas de la década de 1980, como Missing In Action, Delta Force y Code of Silence, antes de interpretar el papel principal en la serie de televisión Walker, Texas Ranger.
Interpretó a Cordell «Cord» Walker, el guardabosques sensato con un fuerte sentido de la justicia, en la popular serie de CBS desde 1993 hasta 2001.
Estrella de los memes
Norris también hizo un cameo sorpresa como el juez decisivo en el partido final de la comedia Dodgeball de Ben Stiller de 2004.
Sus últimos trabajos en la gran pantalla fueron en Los Indestructibles 2 y en la próxima película australiana de acción y comedia Zombie Plane.
Fuera de la pantalla, Norris promovió el ejercicio físico, fundó escuelas de artes marciales y fue un firme defensor de la política conservadora estadounidense.
En los últimos años, se convirtió en protagonista de una serie de memes de internet, entre ellos «Chuck Norris facts», que exageraban en tono de broma su fuerza y resistencia.
Entre los ejemplos se incluyen:
Su nieta Greta Norris le rindió homenaje en Instagram.
«Todos conocían a Chuck Norris como el hombre que contó hasta el infinito dos veces, el hombre al que mordió una cobra y la cobra murió», dice ella.
«El mundo ha perdido a un verdadero ícono y yo he perdido a mi abuelo.»
‘Resistencia, coraje y patriotismo’
El gobernador de Texas, Greg Abbott, también rindió homenaje el viernes, diciendo: «Texas ha perdido a una leyenda.
«No solo fue un campeón de artes marciales, un ícono del cine de acción y el único e inigualable Walker, Texas Ranger. Sino que electrizó a generaciones de conservadores.»
«Él encarnaba la fortaleza, la determinación y el patriotismo que hacen de Texas un estado supremo.»
Norris había sido ingresado en un hospital de Hawái por una emergencia médica, según informó TMZ el jueves.
Le sobreviven sus cinco hijos y su esposa, Gena O’Kelley.