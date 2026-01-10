Los trenes han sido cancelados y algunas escuelas cerradas debido a que la tormenta Goretti causó trastornos en el oeste de Inglaterra.
La Oficina Meteorológica mantiene una advertencia por hielo hasta las 12:00 GMT del sábado para Gloucestershire, Bristol y Wiltshire.
Algunos servicios ferroviarios Cross Country han sido cancelados el viernes desde Cheltenham Spa a Swindon, Bristol Temple Meads a Cheltenham Spa y Cheltenham Spa a Bristol Parkway debido al «clima severo».
En Gloucestershire, tres escuelas cerraron debido a que el condado registró nevadas más intensas en las zonas más altas.
La escuela primaria Forest View, la escuela secundaria SGS Forest y la escuela St White’s en Cinderford están cerradas para los estudiantes debido a las malas condiciones.
También se han cancelado algunos servicios de Great Western Railway (GWR) con parada en Bristol Temple Meads y Bristol Parkway, incluidas las líneas a Paignton y Edimburgo.
Se insta a los viajeros a que revisen sus viajes.
Gloucestershire Highways informó que hay algo de nieve en terrenos más altos en el bosque de Dean.
«Por favor, conduzca con cuidado y calcule tiempo adicional», decía.
Martyn Midgley, gerente de carreteras del área del Consejo del Condado de Gloucestershire, dijo que se espera que caiga más nieve en algunas partes de Gloucestershire el viernes por la noche.
«En el área de Forest of Dean se espera más nieve», dijo.
«Los equipos de esparcimiento saldrán a las 20:00 GMT de esta noche y nuevamente a las 07:00 GMT de la mañana».
El aeropuerto de Bristol está abierto como de costumbre, pero el aeropuerto de Birmingham ha suspendido todos los vuelos debido al mal tiempo.