Los trenes han sido cancelados y algunas escuelas cerradas debido a que la tormenta Goretti causó trastornos en el oeste de Inglaterra.

La Oficina Meteorológica mantiene una advertencia por hielo hasta las 12:00 GMT del sábado para Gloucestershire, Bristol y Wiltshire.

Algunos servicios ferroviarios Cross Country han sido cancelados el viernes desde Cheltenham Spa a Swindon, Bristol Temple Meads a Cheltenham Spa y Cheltenham Spa a Bristol Parkway debido al «clima severo».

En Gloucestershire, tres escuelas cerraron debido a que el condado registró nevadas más intensas en las zonas más altas.