Hace cincuenta y cinco años, en abril de 1971, Birmingham recibió a la Reina y al Duque de Edimburgo para inaugurar oficialmente la circunvalación interior de la ciudad, un símbolo del romance de Gran Bretaña con el automóvil.

Por error, denominó todo el tramo de la ruta Queensway en lugar de solo el túnel previsto en Great Charles Street, pero el momento capturó el espíritu de una época en la que las carreteras y las autopistas eran mucho más que solo transporte.

«Demostró la importancia y el hecho de que el proyecto tenía el sello real de aprobación», dijo el autor Christopher Beanland.

Su nuevo libro explora el impacto arquitectónico del automóvil y cómo transformó el mundo moderno.

En Gran Bretaña, después de la Segunda Guerra Mundial, el automóvil era una forma de vida y ciudades enteras fueron rediseñadas pensando en los automovilistas.

Lugares como Coventry, Bristol y Glasgow fueron moldeados por planificadores que creían que «todos conduciríamos y por lo tanto tendríamos que tener las previsiones necesarias para ello», dijo Beanland.

Fuente de la imagen,Imágenes Getty Título de la imagen, El Ringway Centre de la ciudad, en Smallbrook Queensway, se convirtió en un símbolo de su época, dice el autor Christopher Beanland

Se construyeron aparcamientos automatizados futuristas, estaciones de autobuses subterráneas y estaciones de servicio en autopistas, inspirados en los moteles y drive-throughs de los EE. UU. y en la arquitectura brutalista de Alemania.

El automóvil era realmente el rey, y en ningún lugar esto era más evidente que en West Midlands, hogar de la floreciente industria automovilística británica en ese momento, dijo Beanland.

Fuente de la imagen,Imágenes Getty Título de la imagen, Los planificadores británicos recurrieron a la arquitectura brutalista de Alemania, como el Hanielgarage de Düsseldorf, diseñado por Paul Schneider-Ebleben, padre de Florian Schneider, cofundador de los pioneros de la música electrónica Kraftwerk.

Aunque ahora está bajo amenaza de demolición , el Ringway Centre de Birmingham, en Smallbrook Queensway, se convirtió en un símbolo de su época.

Un amplio y curvo bloque de oficinas de seis pisos en el corazón de la ciudad, era una celebración concreta de la modernidad, dijo.

La visión de Herbert Manzoni para la ciudad era una serie de rutas principales conectadas por cruces, isletas de tráfico y túneles, que abrazaran la automovilidad masiva como una señal de progreso.

«Es bien sabido que Manzoni, al igual que otros urbanistas de Midlands, quería construir lo que él creía en aquel entonces que sería la ciudad ideal», afirmó Beanland.

La apertura de Spaghetti Junction y la remodelación de Paradise Circus, junto con la biblioteca de John Madin, unieron todas esas partes.

«Realmente quería ser vista como la ciudad más moderna de Gran Bretaña».

Fuente de la imagen,Imágenes Getty Título de la imagen, Clint Eastwood en el Hotel Albany en Smallbrook Queensway, Birmingham, el 5 de junio de 1967, en una gira promocional de Por un puñado de dólares

En aquella época, el centro de la ciudad se consideraba lo suficientemente atractivo como para servir de escenario a la visita de Clint Eastwood al Reino Unido para promocionar su entonces nueva película Por un puñado de dólares.

Una película con la voz del actor de Kojak, Telly Savalas, que la llamó «mi tipo de ciudad», celebró la autopista Aston de la ciudad y los sistemas viales «revolucionarios».

«Los edificios modernos reflejan su posición como potencia industrial del país», dijo en la película, y agregó que «te sientes como si te hubieran proyectado al siglo XXI».

Subtítulo del vídeo, Telly Savalas celebra el Aston Expressway en la película Britain on Film de Harold Baim

Como centro de la industria automovilística británica, los planificadores de posguerra de Coventry también colocaron el automóvil en el centro de su renovado centro urbano, con un distintivo estacionamiento circular.

«Pensaron por qué no tener la posibilidad de conducir hasta el final, no solo hasta la ciudad, sino directamente hasta el mercado, estacionar en el techo y luego bajar y comprar», explicó Beanland.

«Ese era el tipo de pensamiento que teníamos en aquel entonces: todo diseñado para la comodidad de los conductores».

Pero esa comodidad tuvo un costo para los peatones y las comunidades desplazadas para dar paso a este mundo centrado en el automóvil, dijo.

Fuente de la imagen,Imágenes Getty Título de la imagen, El tejado del mercado de Coventry servía de aparcamiento para los visitantes del centro de la ciudad.

«Ciertamente no defendería cosas como derribar partes enteras de la ciudad y demoler casas y comunidades», añadió.

«Pero creo que aún podemos ver que surgieron algunas ideas realmente interesantes, y es una parte realmente fascinante de nuestra historia y debe preservarse».

Fuente de la imagen,Aaron Law Título de la imagen, El arte escultórico de William Mitchell en Hockley Circus ha sido catalogado, lo que demuestra su importancia.

«Una de las cosas que quería hacer en el libro era atraer la atención de la gente hacia las cosas que vemos todos los días y que tal vez damos por sentado», dijo Beanland.

«Cosas como excelentes servicios de autopistas, gasolineras y aparcamientos, autopistas y carreteras de circunvalación.

«Creo que todas las ciudades y pueblos de Midlands tienen una circunvalación, incluidos Stourbridge, Wolverhampton y Walsall».

Esas carreteras y autopistas eran «una fuente de orgullo», añadió, «querían tener carreteras bonitas por las que poder conducir tu Morris Marina y explorar la ciudad».

Fuente de la imagen,Imágenes Getty Título de la imagen, El mosaico conmemorativo de John F. Kennedy, de 160.000 piezas, diseñado por Kenneth Budd, se encontraba inicialmente en Kennedy Gardens, St Chad’s Circus.

A veces la gente veía estos cambios como «un poco brutalistas, muy funcionales y un poco inhumanos», dijo.

«Pero lo que descubrí cuando estaba investigando el tema es que se puso mucho cuidado y atención en estos proyectos en términos de obras de arte públicas», agregó el autor.

La profusión de pasos subterráneos de la ciudad proporcionaba el escenario ideal.

«Enormes esculturas de hormigón de aspecto azteca» fueron encargadas al artista William Mitchell para Hockley Circus debajo del paso elevado y luego recibieron el estatus de monumento protegido en reconocimiento a su importancia.

El artista Kenneth Budd también creó murales para Colmore Circus, como parte de la circunvalación interior, así como un mosaico en memoria de JF Kennedy.