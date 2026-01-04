Estamos a solo unas horas del inicio del CES 2026 , y con él llega el evento de lanzamiento de Intel . Se espera que el gigante de los chips proporcione más detalles sobre su iniciativa de PC con IA y los nuevos procesadores que la impulsan: las CPU Core Ultra Serie 3 (también conocidas como Panther Lake) se fabrican mediante un proceso de 18 A (18 angstroms , o poco menos de 2 nm) y están diseñadas para portátiles y dispositivos de juegos de alta gama .

Para Intel, lo que está en juego en el CES es más importante que nunca. En los últimos 12 meses, tanto NVIDIA como el gobierno estadounidense adquirieron participaciones en la compañía, lo que contribuyó a que el precio de sus acciones casi se duplicara para finales de año. Sin embargo, esto sigue representando una caída de más del 20 % desde 2021, ya que rivales como TSMC, Qualcomm, AMD y NVIDIA han asumido el liderazgo en la fabricación de chips y hardware de IA.

Cómo ver el evento de lanzamiento de Intel

Jim Johnson, vicepresidente sénior del Grupo de Computación para Clientes de Intel, inaugurará el evento de lanzamiento el lunes 5 de enero a las 18:00 h (hora del este). Habrá una transmisión en directo disponible en el canal de YouTube de Intel Newsroom , que publicaremos aquí cuando esté disponible.

Qué esperar de Intel en el CES 2026

Como mencionamos anteriormente, Intel ha confirmado públicamente que destacará «la próxima generación de PC con tecnología Intel, la solución edge y las experiencias de IA que ofrecen los nuevos procesadores Intel Core Ultra Serie 3». Estaremos interesados ​​en saber si la compañía puede abordar las preocupaciones sobre la rentabilidad que han rodeado a estos chips de nueva generación desde al menos el verano pasado, cuando informes publicados indicaban que el rendimiento aún estaba por debajo del 50 %. (En respuesta, Intel declaró a Engadget que se sentía «muy satisfecho» con la trayectoria de Panther Lake, aunque no alcanzó la fecha de lanzamiento de finales de 2025 que había previsto en ese momento).

¿Tendremos alguna novedad sobre la colaboración con NVIDIA? Es posible. Pero no esperen oír nada sobre la posible fabricación de chips por parte de Intel para la rumoreada nueva MacBook Air de gama básica. Si eso sucede, el anuncio se hará en el momento y lugar que Apple elija.