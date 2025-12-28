Una nevada generalizada comenzó en Alberta el viernes, mientras un sistema de baja presión se desplazaba hacia el sureste por la provincia. A medida que la nevada continuaba hasta el sábado, también se intensificaron las ráfagas de viento del noroeste, introduciendo aire gélido del Ártico y afectando a las principales carreteras y ciudades de la provincia.

Los conductores deben tener cuidado con el rápido deterioro de las condiciones en las carreteras y autopistas durante todo el día del sábado a medida que los fuertes vientos arrastran la nieve fresca.

Environment and Climate Change Canada (ECCC) emitió varias advertencias de nieve de nivel amarillo en toda la provincia la mañana del sábado, junto con algunas advertencias de tormenta de nieve de nivel amarillo al sureste de Edmonton.

Esta mañana se desarrollarán fuertes vientos del noroeste con ráfagas de hasta 70 km/h. La combinación de nieve fresca y esponjosa con estos fuertes vientos provocará ventiscas generalizadas con visibilidad casi nula, advirtió el ECCC. «Viajar será peligroso debido a la visibilidad casi nula. Es posible que haya cierres de carreteras».

Nieve y ráfagas de viento el sábado por la mañana, Alberta, Saskatchewan, 27 de diciembre de 2025

Las advertencias del sábado por la mañana incluyen las carreteras 13 y 14, en dirección a la frontera con Saskatchewan.

Las carreteras 16, 1, 2 y 3 también enfrentarán condiciones peligrosas durante todo el día debido a la nieve que sopla y reduce la visibilidad y crea condiciones resbaladizas.

Las nevadas disminuirán durante la tarde del sábado, pero las condiciones peligrosas para conducir persistirán hasta la noche mientras los vientos continúan con ráfagas de más de 40 km/h.

Pronóstico del sábado en Alberta: temperaturas gélidas y sensación térmica – 27 de diciembre de 2025

Los vientos también traerán una ráfaga de aire gélido del Ártico, que elevará las temperaturas a cerca o por debajo de los -20 °C. La sensación térmica también hará que la sensación térmica sea peligrosamente fría, ya que se esperan temperaturas cercanas a los -30 °C.

Con la peligrosa combinación de nieve, viento y temperaturas gélidas, asegúrese de llevar un kit de emergencia con mantas abrigadas cuando viaje en caso de que quede atrapado en el frío durante un período prolongado.

Manténgase conectado con The Weather Network para obtener más información y actualizaciones sobre el clima en Alberta.